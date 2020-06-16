YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu’nun Yayla Mahallesine Kiraz Alım Yeri

Turgutlu’nun Yayla Mahallesine Kiraz Alım Yeri

MANİSA HABERLERİ  | 16.06.2020 15:52 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.Merkeze uzak mahallelerde yaşayan Turgutluluların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını hayata geçiren Turgutlu Belediyesi bu kapsamda Yayla Mahallesinde kiraz alım yeri çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu’nun Yayla Mahallesine Kiraz Alım Yeri

Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.
Merkeze uzak mahallelerde yaşayan Turgutluluların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını hayata geçiren Turgutlu Belediyesi bu kapsamda Yayla Mahallesinde kiraz alım yeri çalışmalarını sürdürüyor. Yayla Mahallesindeki kiraz üreticileri ile tüketicileri bir araya getiren, bununla birlikte burada yaşayan vatandaşların çok amaçlı olarak da kullandıkları kiraz alım yerinin yapımı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.
Yayla Mahallesinde yapımına devam edilen kiraz alım yeri çalışmaları hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Yayla Mahallemizde yaşayan ve kiraz üretimi yapan çiftçi kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kiraz alım yerinin yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin sürdürdüğü çalışmalar doğrultusunda kiraz alım yerinin yapımını en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin kullanımına hazır hale getireceğiz.” dedi.

Turgutlu’nun Yayla Mahallesine Kiraz Alım Yeri

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Manisa Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:48
Sabah
05:38
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:26

Manisa Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Çipiller Eczanesi
Merkez
Öncü Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Hisar Eczanesi
Akhisar
Buket Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Selendili berber müşterilerinin ateşini ölçerek tıraş ediyor

Selendili berber müşterilerinin ateşini ölçerek tıraş ediyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.