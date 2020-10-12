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Turgutlu’ya yapılacak çalışmaları değerlendirdiler

MANİSA HABERLERİ  | 12.10.2020 14:58 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak’ı ağırladı.

Turgutlu’ya yapılacak çalışmaları değerlendirdiler

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak’ı ağırladı. Ziyarette Turgutlu’ya yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ı ziyaret etti. Başkan Çetin Akın’ın makamında gerçekleşen ziyarette Turgutlu’nun sorunları, uygulanabilecek çözüm önerileri ve Turgutlu’da yapılacak çalışmalar hakkında görüşme ve değerlendirmeler yapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak ile yapılan görüşme hakkında açıklama yapan Başkan Çetin Akın, “Bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak’ı belediyemizde ağırladık. Turgutlu’muzda ve mahallelerimizde yaşanılan sorunları, çözüm önerilerimizi ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi.

Turgutlu’ya yapılacak çalışmaları değerlendirdiler

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