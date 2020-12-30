Turgutreis ‘Yaşam Merkezi’nin yüzde 75’i tamamlandı

16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödülleri kapsamında en iyi proje dalında birincilik ödülü alan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum İlçesi’nde yapımı devam eden Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmaların yüzde 75’i tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yapı/peyzaj tasarımı ile yeni nesil belediyecilik anlayışının somut bir kanıtı olarak çalışmaların başladığı Turgutreis Yaşam Merkezi, bölgenin araç yoğunluğunu bünyesindeki otoparkla çözerek mevcuttaki yeşil etkiyi yeni fonksiyonlarla beraber çoğaltmayı hedefliyor. Yeni yaşam merkezi hal ile restoran servisini tek bir çatı altında toplayan kent market, yakın adaların gözlemleneceği seyir terası, şehrin çarşısına bakan sokakları çevreleyen atölye/dükkânlardan oluşuyor. 7312 metrekare alan üzerine kurulu yaşam merkezi park, yeşil rampa, yeşil çatı, meydan, avlu, teraslar, park sergi alanı, park performans alanı, park çocuk oyun alanı ile 6000 m2’lik açık kamusal mekândan oluşuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum ilçesine yapacağı Turgutreis Yaşam Merkezi projesi 6 Nisan 2018’de Ankara’da CerModern Modern Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen 16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödülleri kapsamında en iyi proje dalında 138 aday proje arasında birincilik ödülü aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum ilçesine kazandırılacak yeni yaşam merkezinin projesi mimar Yakup Atıl Beçin ve Büyükşehir Belediyesi ekibi tarafından hazırlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Yaşadığımız şehre değer katan hizmetleri ve projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yerli ve yabancı misafirlerimizin en çok tercih ettiği ilçelerimizden olan Bodrum’umuzda alt yapıya en büyük yatırım hamlesi devam ediyor. Ödüllü projemiz olan Turgutreis Yaşam Merkezi’mizi de halkımızın hizmetine sunmak için gün sayıyoruz. Vatandaşlarımızın sevdikleriyle keyifli vakit geçireceği, yeni buluşmalara ev sahipliği yapacak Turgutreis Yaşam Merkezi’miz güzel Bodrum’umuza çok yakışacak” dedi.

