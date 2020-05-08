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Turhal Şeker kendini geleceğe taşıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.05.2020 12:29 | Son Güncelleme

Kayseri Şeker’in 2018 yılında bünyesine dahil ettiği Turhal Şeker’de, 2020-2021 Kampanya dönemi hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

Kayseri Şeker’in 2018 yılında bünyesine dahil ettiği Turhal Şeker’de, 2020-2021 Kampanya dönemi hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Teknolojisini ve üretim birimlerini her geçen yıl daha da ileriye taşıyan Turhal Şeker’de bu yıl, modern ve teknolojik alt yapının yenilenmesi ile revizyon adına yapılan yatırımın değeri 29 milyon 300 bin liraya ulaşacak.
Fabrika içerisinde bu yıl ilk olarak 8 adet buharlaştırıcının ve 27 adet ısıtıcının bakım, onarımları ve su jeti ile temizlenmesi sağlanırken, Fabrikanın modern bir tesis haline gelmesi adına da 1800 Kg/şarj lapa işleme kapasiteli yeni tip santrifüjler satın alındı. Buna ek olarak, fabrikanın enerji yönünden kalbi sayılan şalt dairesindeki kesicilerin yenilenmesi ile kampanya döneminde yaşanması olası enerji kesintilerinin de önüne geçilmiş oldu.
Ayrıca meydan trafosunun taşınması ve çevre düzenlenmesi, pancar kesme makinelerinin modernizasyonu, difüzyon ünitelerinin, 100 t/h ile 40 t/h kazanların, otomatik boşaltma makinelerinin, enerji nakil hatlarının ve türbinlerin bakım, onarımları tüm hızıyla devam ederken, doğal ve temiz enerji olan güneş enerjisinden faydalanma ve enerjide dışa olan bağımlılığı azaltmak adına Fabrika’nın tüm lojman ve sosyal tesislerine, Güneş Enerjili sıcak su sistemi kuruldu.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker’in her geçen gün başarı ve altyapı çıtasını daha yukarı taşıdığını belirterek, “Cumhuriyetin 4. Büyük fabrikası olan Turhal Şeker bugün, üreticisinin, çalışanının ve milletinin gönlünde olmasını umut ettiği noktaya gelmiş bulunmaktadır. Özelleştirmenin yüz akı olarak tabir ettiğimiz Turhal Şeker, her geçen kampanya dönemine daha güçlü bir şekilde girmiş ve pancar üretimindeki verimin ve çiftçiliğe olan ilginin artmasına vesile olmuştur. Geçmiş tüm yıllarda geleceğin mesleği olduğunu ifade ettiğimiz çiftçiliğin, özellikle içerisinde bulunduğumuz bu zor dönemde önemi katlanarak artmıştır. Çiftçimize verdiğimiz destek ile taçlanan bu anlayışımızın bir göstergesi olarak, Turhal’da yıl yıl artan verim ve bilinçli tarım uygulamaları, gelecek adına umudumuzu gittikçe arttırmaktadır. Üretime olan bu ilginin sahipsiz kalmaması adına bizler de Kayseri Şeker ailesi olarak, Turhal Fabrikamızı her geçen yıl geleceğe biraz daha hazırlamak ve günümüzün teknolojik seviyesine ulaştırmak adına var gücümüzle çalışmaktayız. Çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini desteklemek amacı ile ayni ve nakdî avanslar ile her zaman gereken desteği sağlayan şirketimiz, tohumdan gübreye, ilaçtan motorine kadar, çiftçimizin tüm zaruri ihtiyaçlarını zamanında ve ivedilikle karşılamaktadır. Bu vesile ile Turhallı hemşerilerimizin Mübarek Ramazan Aylarını tebrik ediyor, içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerin sonunda nice bayramları birlikte kutlamak dileğiyle, üretim yapan tüm çiftçilerimize, Kayseri Şeker ailesi olarak bereketli bir kampanya dönemi diliyorum” şeklinde konuştu.

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