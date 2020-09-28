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TÜRİB'e "bilgi teknolojileri maliyet verimliliği" ödülü

ANKARA HABERLERİ  | 28.09.2020 13:32 | Son Güncelleme

TÜRİB'e "bilgi teknolojileri maliyet verimliliği" ödülü

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), International Data Corporation'dan (IDC) "bilgi teknolojileri maliyet verimliliği" kategorisinde üçüncülük ödülü kazandı.

TÜRİB'den yapılan açıklamaya göre ödül, bu yıl 11'incisi düzenlenen IDC Türkiye Zirvesi'nde, "Yeniden icat için yarış: Dijital dönüşümü hızlandırmak için liderler buluşması" temasıyla gerçekleştirilen CIO Summit Ödül Töreni'nde takdim edildi.

Tarım üretici ve tüketicilerini merkezi bir platformda bir araya getirerek, tarım sektörü ve ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmayı amaçlayan TÜRİB, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası İşlem Platformu Projesi'yle IDC'den bilgi teknolojileri maliyet verimliliği kategorisinde üçüncülük ödülü aldı.

- Projenin getirdiği yenilikler

TÜRİB'in projesi, yatırımcıların aynı üründe farklı platform işlemlerini takip etmek zorunluluğunu ortadan kaldırdı ve fiyat oluşumunda verimlilik sağladı. Bunun yanı sıra projeyle tüm işlem bilgileri tek noktadan yayınlanır hale getirilerek bilgi asimetrisi önlendi ve şeffaflık elde edildi.

Alıcıların ve üreticilerin entegrasyon noktalarının ülke çapında tek noktadan sağlanmalarına imkan veren projeyle sektör paydaşlarının farklı yerel ticaret borsalarına entegrasyonu ve farklı iş uygulamalarını yönetme güçlüğü ortadan kaldırıldı.

Projeyle bilgi teknolojileri ve operasyonel maliyetler düşürülerek piyasa izleme ve operasyonel amaçlar için donanım, yazılım, veri tabanı ve raporlama araçlarını içeren uygun maliyetli bir teknik altyapı geliştirildi.

Böylece, izleme ve işletim sürecinde borsacılık maliyetleri azaltıldı ve takas süreçlerinde yapılan iyileştirmelerle takasın tamamlanma oranı yüzde 100'e ulaştı.

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