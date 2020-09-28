TÜRİB'e "bilgi teknolojileri maliyet verimliliği" ödülü

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), International Data Corporation'dan (IDC) "bilgi teknolojileri maliyet verimliliği" kategorisinde üçüncülük ödülü kazandı.

TÜRİB'den yapılan açıklamaya göre ödül, bu yıl 11'incisi düzenlenen IDC Türkiye Zirvesi'nde, "Yeniden icat için yarış: Dijital dönüşümü hızlandırmak için liderler buluşması" temasıyla gerçekleştirilen CIO Summit Ödül Töreni'nde takdim edildi.

Tarım üretici ve tüketicilerini merkezi bir platformda bir araya getirerek, tarım sektörü ve ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmayı amaçlayan TÜRİB, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası İşlem Platformu Projesi'yle IDC'den bilgi teknolojileri maliyet verimliliği kategorisinde üçüncülük ödülü aldı.

- Projenin getirdiği yenilikler

TÜRİB'in projesi, yatırımcıların aynı üründe farklı platform işlemlerini takip etmek zorunluluğunu ortadan kaldırdı ve fiyat oluşumunda verimlilik sağladı. Bunun yanı sıra projeyle tüm işlem bilgileri tek noktadan yayınlanır hale getirilerek bilgi asimetrisi önlendi ve şeffaflık elde edildi.