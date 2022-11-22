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Turistik Doğu Ekspresi yolcuları trenle gidip uçakla dönüyor

22.11.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, Turistik Doğu Ekspresi trenine binen yolcularının trenle seyahat ettiğini fakat uçakla geri döndüklerini söyledi.

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları trenle gidip uçakla dönüyor

Yılın ilk seferini 12 Aralık’ta yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi treninin biletleri ise bin 300 liradan satışa sunulmuştu. Ankara’da başlayan nostaljik tren yolculuğu Sivas ve Divriği ilçesi, Erzincan, Erzurum ve Kars gibi önemli tarihi ve doğal güzelliği sahip illerden geçerek vatandaşlara unutulmaz bir tren yolculuğu yaşatıyor.

Turistik Doğu Ekspresi treninin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok tarihi değere sahip olan Divriği ilçesinde dönüş yolunda durması ise tepkilere neden oldu.

Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, trenle yolculuk yapanların uçakla döndüğünü bu nedenle dönüş yolunda Divriği ilçesinde duran trende yolcu sayısının az olduğunu ifade ederek yetkililere seslendi. Bakar, "Ankara’dan Turistik Doğu Ekspresi’nin saatini 1 saat öteleyebilirlerse trenle gelen kalabalık turist kafilesinin Divriği’ye direk olarak inmesi bizi çok mutlu edecek" dedi.

"TRENE BİNENLERİN DİVRİĞİ’DE İNEREK 3 SAAT BOYUNCA DİVRİĞİ’NİN HAVASINI VE GÜZELLİĞİNİ YAŞASINLAR İSTİYORUZ"

Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, Turistik Doğu Ekspresi trenine binenlerin Divriği’de inerek 3 saat boyunca Divriği’nin havasını ve güzelliğini yaşamalarını istediklerini söyleyerek, "Turistik Doğu Ekspresi nostaljik bir ziyaret yani Ankara’dan çıkan bir tren 35 saat boyunca Karsa kadar bir ulaşım sağlıyor. Ankara’dan çıkıyor Sivas, Divriği, Erzincan, Erzurum ve sonra Kars şeklinde bir yol güzergâhı var. Bu güzergâhlarda belli saatlerde duruyor. Âmâ tabii Turistik Doğu Ekspresi Sivas’ta ve Divriği’de giderken durmuyor dönüşte duruyor.

Dönüşte durmasının da Sivas’a şu şekilde bir zararı oluyor. Sivas’ta ve Divriği’de de gezilecek çok güzel yerler var. O kalabalık turist kafilesi Kars’a gidip oradaki genel yapıyı gezdikten sonra trenle gidenlerin yüzde 50’si Kars’tan uçakla tekrar kendi memleketlerine veya bindikleri yere yolculuk yapıyorlar. Yolcunun azalmasından dolayı dönüşte Sivas daha az kişiyi ağırlamış oluyor. Giderken saatinden dolayı Sivas’a uğraması biraz zor olabilir ama ilk durak olarak Divriği’de durabilirlerse güzel olur. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası herkesin her kesimin görmesi gereken çok önemli yerlerden bir tanesi. Çünkü UNESCO tarafından da koruma altına alınan bir yer ve orada konaklar olsun çarşıları olsun gezilecek görülecek yerler var. Ölmeden önce görülmesi gereken en özel yerlerdendir. Biz istiyoruz ki Turistik Doğu Ekspresi trenine ilk binenlerin Divriği’de inerek 3 saat boyunca Divriği’nin havasını ve güzelliğini yaşasınlar istiyoruz. Bu şekilde olursa hem Divriği kazanacak hem de Sivas kazanacak diye düşünüyoruz” dedi.

“TURİST KAFİLESİNİN DİVRİĞİ’YE DİREK OLARAK İNMESİ BİZİ ÇOK MUTLU EDECEK”

"Buradan herkesi hem Sivas’ı görmeye hem de Divriği’ye davet ediyoruz" diyen Bakar, “Turistik Doğu Ekspresi’nin Ankara’dan çıkış saati çok önemli oradan çıkış saati Divriği’ye göre sabahın erken saatleri oluyor. Divriği’ye saat 05.30 ve 06.30 arası geliyor. İlgili ve yetkili kişiler Ankara’dan Turistik Doğu Ekspresi’nin saatini 1 saat öteleyebilirlerse trenle gelen kalabalık turist kafilesinin Divriği’ye direk olarak inmesi bizi çok mutlu edecek. Böylece Divriği’nin ekonomisine katkı sağlanacak. Hem de Divriği’nin her bir köşesini güzel bir şekilde gezmiş olacaklar. Böylece Gezi için kendini ayarlayan kişilerde Divriği’yi ilk olarak görmüş olacaklar. Biletlerde şu an Turistik Doğu Ekspresi biletleri 1300 lira normal Doğu Ekspresi ise 270 lira bunu karıştırmamak lazım. Biri nostaljik tur olarak geçiyor diğeri normal tren yolculuğu olarak geçiyor. Buradan herkesi hem Sivas’ı görmeye hem de Divriği’ye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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