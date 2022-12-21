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Turistik Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi

21.12.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 gece, 5 gün süren Turistik Doğu Ekspresi ile Kars Turu’nun bedeli kişi başı 9 bin 380 lirayı buluyor. Turizm Acenteleri aracılığıyla düzenlenen geziye katılmak için insanlar aylar öncesinde biletlerini alıyor.

Turistik Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi

Ankara’dan Kars’a hareket eden Turistik Doğu Ekspresi biletleri tur acenteleri aracılığıyla satışı yapılıyor. Ankara’dan başlayan 4 gece, 5 gün süren masalsı yolculuğun misafirleri ilk geceyi Turistik Doğu Ekspresi’nin yataklı vagonlarında geçiriyor. 3 gece otel konaklaması, tren geliş, uçak dönüş fiyatı ile bir kişi 9 bin 380 lira ödeme yapıyor.
Turist Doğu Ekspresiyle yolculuğun bir başka alternatifi ise TCDD’den bilet almak, TCDD’den alınan biletler 2 kişi 3 bin 100 lira, yataklı 1. Mevki yolculuk, tur acentelerine oranla daha cazip, ancak biletler kısa süre de tükendiği için yolculuk yapmak için önceden bilet satın almak gerekiyor.

Turistik Doğu Ekspresi yolculuk yapanlar, özellikle Erzurum ve Kars’ta zaman geçiriyor. Erzurum ve Kars’ın tarihi yerlerini gezme fırsatı bulan yolcular, yöresel yemeklerinde tadına bakıyor.

Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuk yapanların çoğunluğu ise Çıldır Gölü’nde atlı kızak turlarına katılmak için Kars’ın Arpaçay ilçesinde bulunan Taşbaşı köyü ve Kütük Ev bölgesinde gelerek burada buz üzerinde atlı kızaklara binerek göl üzerinde heyecanlı bir yolculuğa çıkıyor.

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