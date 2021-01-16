YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Turistik işletmede yangın

Turistik işletmede yangın

16.01.2021 12:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesinde turistik işletmede çıkan yangın sonrası işletmede büyük hasar oluştu.Akyaka Mahallesi Turnalı mevkiinde kış aylarında kapalı olan Kapari Beach isimli işyerinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesinde turistik işletmede çıkan yangın sonrası işletmede büyük hasar oluştu.
Akyaka Mahallesi Turnalı mevkiinde kış aylarında kapalı olan Kapari Beach isimli işyerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi7ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.
Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, işletmede büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin elektrik aksamından olduğu tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/

Muğla Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:21
İkindi
15:58
Akşam
18:20
Yatsı
19:40

Muğla Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Ersoy Eczanesi
Merkez
Saba Eczanesi
Merkez
Atalay Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Ortakent Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Yunanlılar tarafından Türk karasularına itilen 5 göçmen kurtarıldı

Yunanlılar tarafından Türk karasularına itilen 5 göçmen kurtarıldı

Büyükşehir-Kooperatif işbirliği

Büyükşehir-Kooperatif işbirliği

Tarihi Arastadaki köfteci işyerinde yangın

Tarihi Arastadaki köfteci işyerinde yangın

Muğla'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Milas’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Milas’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.