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Turistik kenti fırçalarla yıkadılar

KARABÜK HABERLERİ  | 02.04.2020 18:30 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokaklar fırçalarla yıkandı.Safranbolu Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokaklar fırçalarla yıkandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokaklar fırçalarla yıkandı.
Safranbolu Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokaklar fırçalarla yıkandı. Bağlarbaşı Mahallesi Köyiçi mevkisinden fırçalarla sokakları yıkamaya başlayan ekipler, gün boyu Arslanlar Sokak’ta yıkama çalışması yaptı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye olarak korona virüse karşı birçok tedbir aldıklarını söyledi.
İnsanların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanları başta olmak üzere kentin her yerinde dezenfekte çalışmaları yaptıklarını ifade eden Köse, "Bir salgın halini alan korona virüse karşı Safranbolu Belediyesi olarak her türlü önlemleri almış durumdayız. Ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmekte. Korona virüsle mücadele kapsamında belediye olarak başta temizlik olmak üzere, maske yapımı ve hayır severlerimizin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarımızı sürdürüyoruz. Yine halkımızın yoğun olarak kullandığı pazar yerlerimizde tüm önlem ve tedbirlerimizi aldık" dedi.
Temizliğe çok önem verdiklerini aktaran Köse, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz tarafından kentin tüm bölgelerinde dezenfekte çalışmaları yürütülüyor. Ekiplerimiz, Bağlarbaşı Mahallesi’nden başlayarak kentin Aslanlar Sokak’a kadar fırçalarla yol yıkama çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmamızı sürdüreceğiz. Halkın yoğun olarak kullandığı mahalle, sokak, sokak ve meydanlarda ilk olarak bunu gerçekleştireceğiz. Tabi biz her türlü önlemi alıyoruz ancak bu yeterli değil. Biz halkımızın zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz. Bu salgını alınan önlemlere uyarak engelleyebiliriz. Halkımızın alınan kararlara özellikle uymalarını istiyoruz."

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Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
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