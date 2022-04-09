YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Turistler, sahurdan sonra Frigya'yı sıcak hava balonlarıyla gökyüzünden geziyor

Turistler, sahurdan sonra Frigya'yı sıcak hava balonlarıyla gökyüzünden geziyor

09.04.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu: - "Buradaki eşsiz manzara, misafirlere görsel şölen sunuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden de turistlerin bu yıl Frigya'ya ilgisinin daha fazla olduğunu görüyoruz. İnşallah 2022, Frigya'nın yılı olacak"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'daki tarihi Frig Vadisi'ni gezmeye gelen turistler, sahurun ardından bindikleri sıcak hava balonlarıyla Emre Gölü üzerinden tarihi yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları ve doğal güzellikleri gökyüzünden izliyor.

İhsaniye ilçesi Döğer beldesindeki Emre Gölü etrafından sahurdan sonra kalkan iki sıcak hava balonu, turistlere Frigya'nın eşsiz manzarasını görme imkanı sunuyor.

Emre Gölü ile tarihi mekanların üzerinden süzülen sıcak hava balonlarına binen turistler, renkli ve keyifli anlar yaşıyor.

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, gazetecilere, Frigya'daki sıcak hava balonu uçuşlarının Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde başlatılan önemli turizm projelerinden olduğunu söyledi.

Son yıllarda Frigya'nın eşsiz manzarasının gökyüzünden izlenebildiğini vurgulayan Koyuncu, "Ramazan ayında olduğumuz için sahur vakitlerine denk gelen sıcak hava balonu uçuşları sürüyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisi artarak devam ediyor. Geçen yılki sıcak hava balonu uçuşları, Frigya için deneme süreciydi. İnşallah, bu yılki uçuşları iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Koyuncu, turistlerin, ramazan ayında da bölgeye ilgisinin devam ettiğini aktararak, "Buradaki eşsiz manzara, misafirlere görsel şölen sunuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden de turistlerin bu yıl Frigya'ya ilgisinin daha fazla olduğunu görüyoruz. İnşallah 2022, Frigya'nın yılı olacak."dedi.

- Frigya

Eskişehir, Kütahya, Ankara ile Afyonkarahisar'da geniş bir coğrafyada yer alan, 3 bin yıllık yerleşim yeri Frigya, 2015'den buyana UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Doğal açık hava müzesi görünümündeki tarihi Frig Vadisi, çok sayıda oyma kaya mezarları, anıt abideler, mağaralar ve peri bacalarıyla göz dolduruyor.

Son yıllarda farklı ülkelerden turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Frigya, kültür turizminde Türkiye'nin öne çıkan yerleri arasına girmeye başladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
El sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyorEl sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyor
Amasya Valisi Masatlı, simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldıAmasya Valisi Masatlı, simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı
Aydın'da 5 kişiyi yaralayan zanlı yakalandıAydın'da 5 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 9 Nisan Cumartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:24
Öğle
13:05
İkindi
16:42
Akşam
19:35
Yatsı
20:55
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anne sütünü artırır, iltihapları söker, enerji verir...

Anne sütünü artırır, iltihapları söker, enerji verir...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Misafirleriniz için çok lezzetli iftar menüsü!

Misafirleriniz için çok lezzetli iftar menüsü!

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.