YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Turistler yeni yılın ilk gününde Kapadokya'da tur etkinliklerine katıldı

Turistler yeni yılın ilk gününde Kapadokya'da tur etkinliklerine katıldı

01.01.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turistler yeni yılın ilk gününde Kapadokya'da tur etkinliklerine katıldı

NEVŞEHİR (AA) - Yeni yılı tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle bezeli Kapadokya'da karşılayan yerli ve yabancı turistler, yılın ilk gününde çeşitli aktivitelere katıldı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri ve çeşitli tur aktiviteleri ile bilinen Kapadokya bölgesinde turistler, sıcak hava balonları ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlar ile gezi yaptı.

2022'nin ilk güneşini gökyüzünde karşılamak isteyen turistler, gün doğumu vaktine Göreme beldesinden peş peşe yükselen balonlarla bölgenin güzelliklerini kuşbakışı keşfetti.

Balon turuna katılan turistlerden Ayşe Şimşek, gazetecilere, Kapadokya'da balon turu hayalinin yeni yılın ilk gününde gerçeğe dönüşmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Sedat Şimşek ise 2022'nin tüm dünya için iyi bir yıl olmasını dileyerek, "Yeni yılın ilk gününde eşimle beraber buradaki tarihi yerleri gökyüzünden görmek istedik. Yılın sonuna kadar güzel geçmesi için bölgenin eşsiz manzarasında uyanmak istedik." dedi.

Gülşah Bayraktar da Kovid-19 salgını başta olmak üzere tüm sorunların geride kalması için dua ettiğini belirterek, "Geçen yıl yaşadığımız sorunların bu yıl yaşanmasını istemiyoruz. Her şeyin daha güzel olduğu bir yıl diliyorum." diye konuştu.

Sıcak hava balon pilotu Nejat Öksüz de yılın ilk günlerinde olumsuz hava koşullarından balon turlarının genelde iptal olduğunu, nadiren bu tarihte uçuş yapılabildiğini söyledi.

Bu durumun yeni yılın şanslı başlaması anlamına geldiğini dile getiren Öksüz, "2022 yılının ilk gününde havada olmak güzel. Konuklarımıza gökyüzünden görsel şov sunarak yılın ilk gününü taçlandırıyoruz. Kapadokya, yılbaşı dolayısıyla tamamen dolu. Otellerde ve balon turlarında yer kalmadı." dedi.

Sıcak hava balon turlarında yer bulamayan bazı yerli turistler, tepelere çıkarak rengarenk balonların süslediği manzarada fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Nevşehir'de ekmekler "Şiddete hep birlikte dur diyelim" yazılı ambalajla satışa sunulduNevşehir'de ekmekler "Şiddete hep birlikte dur diyelim" yazılı ambalajla satışa sunuldu
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 1 Ocak Cumartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:52
Öğle
12:49
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
19:00

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cumartesi

Defne Eczanesi
Merkez
Uzer Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.