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Turistlere yönelik Kovid-19'u kapsayan sağlık sigortası takdir topluyor

ANTALYA HABERLERİ  | 26.07.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: - "Misafirimiz rahatsızlandığında çok rahatlıkla tedavi edilebileceği bir düzeyde sigorta sistemi getirdik. Hastalananların tedavisini masraf getirmeden sağlayan bir sistem"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yabancı turistlere yönelik yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) de kapsayan sağlık sigortası hizmetine ilgi olduğunu söyledi.

Alpaslan, gazetecilere, yabancı turistlere 1 Temmuz'dan itibaren Kovid-19'u kapsayan bir sağlık sigortası paketi hizmeti sunulduğunu belirtti.

Turistlerin söz konusu sigortayı anlaşmalı hava yolu şirketinde bilet alırken, pasaport kontrolünden önce havalimanlarında, online ve tur operatörleri vasıtasıyla satın alabileceklerini anlatan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Yabancı turistler ülkemize geldiklerinde çok uygun fiyatlarla sigortayı yaptırabiliyorlar ve sağlık hizmetlerinden faydalanıyorlar. Tabi ki hiç kimsenin hastalanmasını istemeyiz ancak ortada bir salgın var. Misafirimiz rahatsızlandığında çok rahatlıkla tedavi edilebileceği bir düzeyde sigorta sistemi getirdik. Hastalananların tedavisini masraf getirmeden sağlayan bir sistem. Bu da takdir gören bir çalışma oldu."

İsteyen turistlerin bu imkandan faydalandığını vurgulayan Alpaslan, sigortanın turistlerden ilgi gördüğünü ifade etti.

Alpaslan, Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin sağlık altyapısının da çok güçlü olduğunun bir kez daha görüldüğünü sözlerine ekledi.

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