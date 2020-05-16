Turistlerin gözdesi Maçka macera tutkunlarına da ev sahipliği yapacak

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'de turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olan Sümela Manastırı'nın bulunduğu Trabzon'un Maçka ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinin ardından, yeni turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra macera tutkunlarına da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta yer alan Sümela, Vazelon ve Kuştul manastırları gibi önemli yapılara, konak ve camilere ev sahipliği yapan Maçka, yaklaşık 46,5 dönümlük alana inşa edilen Macera Parkı ile artık macera tutkunlarını da ağırlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca devri Maçka Belediyesine gerçekleştirilen ilçe merkezindeki atıl alan, belediye tarafından hazırlanan proje ile Macera Parkı'na dönüştürüldü.

Kısa sürede projesi hazırlanan ve yapımına başlanılan parkın içerisinde "Zipcoaster" da yer alacak.

Maçka Belediyesince şu anda yüzde 80'i tamamlanan Macera Parkı'nın, Kovid-19 normalleşme süreciyle ağustos ayı içerisinde turizmin ve macera tutkunlarının hizmetine sunulması planlanıyor.