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Turizm Altyapı Hizmet Birliği toplantısı yapıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.12.2020 17:53 | Son Güncelleme

Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği gündemindeki konuları görüşmek üzere Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı.Açılış ve yoklama sonrasında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından 2021 yılı gelir gider bütçesi ile 2021 yılı yatırım planı ve çalışma programının görüşüldüğü toplantıda birlik üyelerine hitaben bir konuşma yapan Vali Tutulmaz; "İlimizin turizm değerlerinin üst düzeyde olduğunu, pek çok yerde olmayan endüstriyel mirasın ilimiz bünyesinde barındığını bunun yanı sıra doğal güzelliklerimizin de iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak geçmiş yıllarda ülkemizde adından çok bahsettiren Zonguldak’ın yeniden eski günlere kavuşmasına imkân sağlayacak alternatifler üzerinde çalışmanın önemine değinerek, bunlardan birisinin Turizm olduğunu ve Turizme yönelik devam eden yatırımların da önümüzdeki süreçte turizme kazandırılmasıyla il için olumlu yönde bir değişim sağlanacaktır’’ dedi.

Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği gündemindeki konuları görüşmek üzere Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı.
Açılış ve yoklama sonrasında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından 2021 yılı gelir gider bütçesi ile 2021 yılı yatırım planı ve çalışma programının görüşüldüğü toplantıda birlik üyelerine hitaben bir konuşma yapan Vali Tutulmaz; "İlimizin turizm değerlerinin üst düzeyde olduğunu, pek çok yerde olmayan endüstriyel mirasın ilimiz bünyesinde barındığını bunun yanı sıra doğal güzelliklerimizin de iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak geçmiş yıllarda ülkemizde adından çok bahsettiren Zonguldak’ın yeniden eski günlere kavuşmasına imkân sağlayacak alternatifler üzerinde çalışmanın önemine değinerek, bunlardan birisinin Turizm olduğunu ve Turizme yönelik devam eden yatırımların da önümüzdeki süreçte turizme kazandırılmasıyla il için olumlu yönde bir değişim sağlanacaktır’’ dedi.

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