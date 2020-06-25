YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Turizm amaçlı kurulan tesis çürümeye terk edildi

Turizm amaçlı kurulan tesis çürümeye terk edildi

ÇORUM HABERLERİ  | 25.06.2020 18:13 | Son Güncelleme

Çorum’un Dodurga ilçesinde turizm amaçlı yapımına başlanan mesire alanı çürümeye terk edildi.Türkiye’nin en büyük barajlarından olan obruk Barajı kenarına inşaa Çorum ve Dodurga turizmine katkı sağlayacak olan Dodurga Beyi Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanı’nın yapımına 2017 yılında başlandı.

Çorum’un Dodurga ilçesinde turizm amaçlı yapımına başlanan mesire alanı çürümeye terk edildi.
Türkiye’nin en büyük barajlarından olan obruk Barajı kenarına inşaa Çorum ve Dodurga turizmine katkı sağlayacak olan Dodurga Beyi Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanı’nın yapımına 2017 yılında başlandı. O dönem yaklaşık 750 bin TL bedelle ihaleye çıkarılan sosyal tesisleri aradan geçen 3 yıla rağmen tamamlanamadı.

’Milli servet heba oluyor’
Proje kapsamında yapılacak olan restoran, kır kahvesi ve lavobaların inşaatları tamamlanırken, elektrik ve su projeleri ile içerisinde iki sahanında bulunduğu çocuk parkı yapılmadı. Sosyal tesislerde ihaleyi yapan kurumun bu yıldan itibaren çalışmaları durdurduğu öğrenilirken, tesislerin girişine yapılan nizamiyenin çatısı uçmuş, telleri ise kesilmiş halde bekliyor.
Milli servetin göz göre göre heba olduğu tesiste, proje kapsamında yapılan kamelyalar ise daha tesis tamamlanmadan tahrip edilmeye başladı.
İlçe sakinleri, yetkililerin denetimsizliğine isyan ederken, tesisin eksikliklerinin tamamlanarak bir an önce hizmete açılmasını bekliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü model sosyal medyada paylaştıÜnlü model sosyal medyada paylaştı
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:05
Sabah
05:04
Öğle
12:48
İkindi
16:47
Akşam
20:22
Yatsı
22:11

Çorum Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Kaya Eczanesi
Merkez
Yıldırım Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Derya Ecz Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Esra Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Milletvekili Kaya, halasını son yolcuğuna uğurladı

Milletvekili Kaya, halasını son yolcuğuna uğurladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;

Osmancık’ta Patlama

Osmancık’ta Patlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.