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  4. Turizm cenneti Erdek’te kartpostallık görüntüler

Turizm cenneti Erdek’te kartpostallık görüntüler

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.05.2020 18:10 | Son Güncelleme

Dünyada ve ülkemizde tüm insanlığı esir alan korona virüs salgınının devam ettiği Mayıs ayında Erdek’te bahar mevsimi yüzünü göstermeye başladı.Erdek sahillerinde ekili çiçek açan ağaçların sımsıcak ve rengarenk görüntüleri, sadece sahillerde değil Kapıdağ Yarımadası’nın dört bir yanında da büyüleyici güzellikleriyle baharın müjdesini veriyor.

Dünyada ve ülkemizde tüm insanlığı esir alan korona virüs salgınının devam ettiği Mayıs ayında Erdek’te bahar mevsimi yüzünü göstermeye başladı.
Erdek sahillerinde ekili çiçek açan ağaçların sımsıcak ve rengarenk görüntüleri, sadece sahillerde değil Kapıdağ Yarımadası’nın dört bir yanında da büyüleyici güzellikleriyle baharın müjdesini veriyor. Salgın hastalık korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan sahillerdeki güzellikleri, vatandaşları seyretmekten yoksun kalırken, sokağa çıkma yasağından muaf çok az sayıdaki görevlilerin cep telefonları aracılığıyla çektikleri görüntüleriyle fotoğraf karelerine yansıdı.
Bölgede hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması baharın gelişini müjdelemesiyle, sahillerde çiçek açan ve yeşeren ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

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