Turizm için Kaplıca araştırması

Ülkemizin önemli turizm kentlerini barındıran Muğla ilinde kaplıca turizminin canlanması için çalışma başlatıldı.

Kültür Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliği koordinesinde planlanan ülkenin ve bölgenin kaplıca turizmi ile de ön plana çıkmasına önderlik edecek olan projeler için adımlar atılmaya başlandı. Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Muğla’daki kaplıca turizmini geliştirmek için yapılan araştırmalar çalışma alanlarını ziyaretlerde bulundu. Öncelikle Denizli’de Kaplıca turizmi hakkında bilgi almak için kaplıca otellerinde incelemelerde bulunan Müdür Bingöl, Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol’dan kaplıcalar ile ilgili bilgi aldı.

Özellikle Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde termal oteller bulunurken, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde kaplıcalar önemli turizm gelir kaynağı olarak biliniyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, "İlimizi sadece yaz mevsiminde değil, kış aylarında da ziyaretçiler için cazip hale getirmek istiyoruz. Kaplıca yönünden zengin bir bölgemiz var. Kaplıca turizminin gelişmesi açısından çalışmalarımız ve yeni projelerimiz için hazırlık yapıyoruz" dedi.

Yapılan araştırmalara göre Kaplıca bölgelerine en çok Kore, Polonya, Ukrayna ve İtalya ülkelerinden ziyaretçi geliyor.

