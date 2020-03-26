YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Turizm il Müdürü personelinin yemeğini kendisi yapıyor

Turizm il Müdürü personelinin yemeğini kendisi yapıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 26.03.2020 12:59 | Son Güncelleme

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl korona virüs tedbirleri doğrultusunda öğle yemeği için dışarı çıkamayan personelinin yemeklerini kendisi yapıyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirler ile kamu kurumlarında hizmetlerini devam eden personelin öğle yemekleri paket servis ile yapılırken, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl personelinin öğle yemeklerini kendisi yapıyor.Turizm sektöründe 30 yıllık bir tecrübeye sahip Bingöl, meslek yaşamında Sakarya Üniversitesi Turizm Uygulama Otelinin Kurucu Müdürlüğü, Muğla Turizm Otelcilik Yüksekokul ve Yabancı Diller Yüksekokulu ve 2012-2018 yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Turizm il Müdürü personelinin yemeğini kendisi yapıyor

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl korona virüs tedbirleri doğrultusunda öğle yemeği için dışarı çıkamayan personelinin yemeklerini kendisi yapıyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirler ile kamu kurumlarında hizmetlerini devam eden personelin öğle yemekleri paket servis ile yapılırken, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl personelinin öğle yemeklerini kendisi yapıyor.
Turizm sektöründe 30 yıllık bir tecrübeye sahip Bingöl, meslek yaşamında Sakarya Üniversitesi Turizm Uygulama Otelinin Kurucu Müdürlüğü, Muğla Turizm Otelcilik Yüksekokul ve Yabancı Diller Yüksekokulu ve 2012-2018 yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 25 Temmuz 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla İl Müdürü olarak göreve başladı.
Tüm dünyayı tehdit eden Korona virüs tehdidi sonrası alınan tedbirler kapsamında müdürlük bünyesinde görev yapan personelin sokak ile temasını önlemek için öğle yemeğini kendi elleri ile yapıyor. Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hayat devam ediyor. İşyerinde iş başa düştü. Aşçılığımı konuşturmaya başladım” notu düştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Kırşehirli gurbetçi, ailesi için e-posta yazarak sağlık müdürlüğünden destek istedi

Kırşehirli gurbetçi, ailesi için e-posta yazarak sağlık müdürlüğünden destek istedi

Bayburt’ta halk pazarı geçici süreyle kapatıldı

Bayburt’ta halk pazarı geçici süreyle kapatıldı

Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu

Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu

Fabrikada Korona virüs tedbirleri

Fabrikada Korona virüs tedbirleri

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Muğla Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
13:17
İkindi
16:47
Akşam
19:31
Yatsı
20:46

Muğla Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Damla Şahin Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Gölköy Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Köpeğe çarpıp kaçan sürücü plakayı yerde unuttu

Köpeğe çarpıp kaçan sürücü plakayı yerde unuttu

Muğla, Milas, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları MELSA’yı ziyaret etti

Muğla, Milas, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları MELSA’yı ziyaret etti

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.