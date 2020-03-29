YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Turizm ilçesi Edremit’te helikopter destekli denetim

Turizm ilçesi Edremit’te helikopter destekli denetim

VAN HABERLERİ  | 29.03.2020 17:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahil bandı, mesire ve ören yerleriyle ilgili açıklamasının ardından Van’ın Edremit Belediyesi tarafından yoğun bir çalışma başlatılırken, bugün de belediye ve kolluk kuvvetleri işbirliği ile helikopter destekli uygulama gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine ‘Koranavirüs Tedbirleri Kapsamında’ gönderdiği mesire, piknik, sahil bandı gibi alanlarla ilgili genelge, Van’ın Edremit ilçesinde titizlikle yürütülüyor.

Turizm ilçesi Edremit’te helikopter destekli denetim

İçişleri Bakanlığının genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahil bandı, mesire ve ören yerleriyle ilgili açıklamasının ardından Van’ın Edremit Belediyesi tarafından yoğun bir çalışma başlatılırken, bugün de belediye ve kolluk kuvvetleri işbirliği ile helikopter destekli uygulama gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine ‘Koranavirüs Tedbirleri Kapsamında’ gönderdiği mesire, piknik, sahil bandı gibi alanlarla ilgili genelge, Van’ın Edremit ilçesinde titizlikle yürütülüyor. Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi ekipleri ile kolluk kuvvetleri tarafından hem yerden hem de havada çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Edremit Belediyesinin oluşturduğu ve aralarında kolluk kuvvetlerinin de bulunduğu ekipler, 30 kilometrelik sahil bandına çıkarak piknik, yürüyüş ve spor yapan vatandaşları genelge hakkında bilgilendirirken, Van Emniyet Müdürlüğü de havada helikopter ile uygulamaya destek verdi. Helikopterden, genelge kapsamında anonsla yasaklar hatırlatılırken, vatandaşın evinde kalması konusunda da uyarılarda bulunuyor. Gün boyu devam eden ve polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlere ekipler de yerde yoğun çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Hiçbir alanda kimseye iznin verilmediği Edremit’te, tüm tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Turizm ilçesi Edremit’te helikopter destekli denetim

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılarİstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Van Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
04:26
Sabah
05:49
Öğle
12:16
İkindi
15:48
Akşam
18:34
Yatsı
19:51

Van Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Harman Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Vali Bilmez, deprem bölgesine yapılacak konutlarla ilgili bilgi verdi

Vali Bilmez, deprem bölgesine yapılacak konutlarla ilgili bilgi verdi

Köylü Kadınların Bayram Hazırlığı

Köylü Kadınların Bayram Hazırlığı

Sema öğretmenin son sözü "Anneciğim" oldu

Sema öğretmenin son sözü "Anneciğim" oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.