Turizm kenti Sinop'un 2022 hedefi 2 milyon ziyaretçi

SİNOP (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta 2022 yılında 2 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılması hedefleniyor.

Uzun ve temiz sahilleri, tabiat parkları ve tarihi yapılarıyla bölgesinde turizm alanında öne çıkan Sinop, turizm pastasından her geçen yıl daha fazla pay almak istiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, geçen yıl Sinop olarak konaklamalı ve günübirlik olmak üzere 1,5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Süren, Sinop'un son yıllarda 1 milyon ziyaretçi hedefine rahatlıkla ulaşabilen bir kent olduğunu belirterek, "2019 ve 2020 yıllarında pandemi sebebiyle bu hedeflerimizden biraz geri kaldık." dedi.

Normalleşme sürecinin ardından 2021 yılında ise 1,5 milyon ziyaretçi hedefine ulaştıklarına işaret eden Süren, "Geçen yıl sadece Kurban Bayramı'nda 1 milyona yakın ziyaretçi ağırladık. Bu rakamla pandemi öncesi belirlediğimiz rakamın da üzerine çıktık. Tabii ki Tarihi Cezaevi'nin kapalı olması ve pandeminin hala etkilerinin devam etmesine rağmen geçen yıl bu rakamlara ulaşabilmek Sinop adına memnuniyet verici." diye konuştu.

Süren, 2022 yılı hedeflerinin 2 milyon ziyaretçi olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Yeni sezona ilişkin deniz, kum, güneş dışında da alternatif turizm rotaları oluşturmaya yönelik çalışmalarımız var. Sinop gerçekten büyük bir turizm potansiyeli olan bir kent. Sadece güneş, kum ve denizden ibaret değil. Örneğin eko turizmi noktasında yeni rotalar belirliyoruz. Yine kültürel miraslarımız olan tarihi yapılarımız ve doğal güzelliklerimiz var. Bunları hepsini bir paket halinde ziyaretçilerimize sunmak istiyoruz. Yapacağımız çalışmalarla inşallah 2022 yılının verimli geçeceğine inanıyoruz. Biz geçtiğimiz yıl 1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaştık, 2022 yılında 2 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz."

- "Dalış turizmiyle alternatif bir turizm alanı oluşturma çabamız var"

Süren, kentte dalış turizminin canlandırılmasıyla ilgili de çalışmalar olduğunu aktararak, "Dalış turizmiyle alternatif bir turizm alanı oluşturma çabamız var. Bakanlığımızın desteğiyle Sinop Üniversitesi batıkların yer tespitleri noktasında bir hazırlık çalışması yapıyor. Bittiğinde eski dönemlere ait özellikle gemi batıklarına dalış yapma imkanı sağlanacak. Böylelikle su altındaki kültür miraslarımızı da turizme kazandırmış olacağız." ifadesinde bulundu.

