Turizm merkezi Çeşme'den "fıstık" atağı

Çeşme'de menengiç ağacı varlığına işaret eden Özen, "Menengiç, kendiliğinden yetişen, çalı formatında bir ağaç. Biz bunu nasıl değerlendirebiliriz noktasında geçen yıl çalışma başlattık. Antep fıstığı aşılamasından çok güzel sonuçlar aldık." diye konuştu.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğru bir politikayla tarımsal çeşitliliği artırmanın önemini vurguladı.

Olumlu sonuçlar alınan ve meyve veren ağaçların daha da yaygınlaştırıması amaçlanıyor.

Denizi, kumu ve rüzgarıyla gözde turizm beldelerinden Çeşme, tarım konusunda da iddialı hale geliyor. Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, ilçede yetişen kavun, domates, enginar gibi tarım ürünlerine Antep fıstığı da eklendi.

Çalışmanın dağınık olduğunu ve daha düzenli bir örnek bahçe alanı oluşturmak istediklerini vurgulayan Özen, "Geçen yılki olumlu sonuçları örnek tarlamızda da görürsek, Çeşme'de hazır 800 bin Antep fıstığı ağacı var demektir. Dolasıyla bu fıstığın sadece Gaziantep ve Şanlıurfa'da olmadığını Çeşme'de de bunun olabileceğini görüyoruz." dedi.

İlk hedeflerinin örnek bahçeden de ürün almak olduğunu belirten Özen, daha sonrasında ise Antep fıstığından mamul ürünler elde etmek için çalışmalarının olacağını söyledi.

- Selçuk'ta muz, Torbalı'da kanola

İzmir'de yaklaşık 360 bin hektar tarım arazisinin olduğuna işaret eden Özen, şunları kaydetti:

"İzmir arazileri, bir dönem içerisinde birçok yerde üst üste 3 kez ürün alınabilen bir yapıya sahip. Bu da bizim tarımsal arazi varlığımızı 2-3 katına çıkartıyor aslında. Dolasıyla bu coğrafyadaki avantajı iyi değerlendirmemiz lazım. Macera olsun diye bir proje yaparsak sektöre zarar veririz. Olabilecek en güzel ürünleri bu coğrafyada yetiştirebilmeyi amaçlıyoruz. Bugün Selçuk'ta muz giriş yaptı. Seferihisar'a kadar olan yerde ejder meyvesi yetiştiriliyor. Geçen Torbalı'da kanola hasadı yaptık. Çok güzel sonuçlar elde ettik."

