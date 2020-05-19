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Turizm merkezi Kaş’ta balkonlardan İstiklal Marşı okundu

ANTALYA HABERLERİ  | 19.05.2020 21:03 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya’nın Kaş ilçesindeki meydan ve evlerde coşkuyla kutlandı.Kaş ilçesinde vatandaşlar 19.19’da evlerinin cam ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya’nın Kaş ilçesindeki meydan ve evlerde coşkuyla kutlandı.
Kaş ilçesinde vatandaşlar 19.19’da evlerinin cam ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu. İlçede saatler 19.19’u gösterdiğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı önünde jandarma, emniyet, sahil güvenlik komutanlığı ve Kaş Belediyesi zabıta ekipleri ile vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Cumhuriyet Meydanı’nda ve evlerde İstiklal Marşı okundu. Polis arabalarından ve Kaş Limanı’ndaki teknelerden siren sesleri duyuldu. Belediye hoparlöründen Gençlik Marşı çalındı. Öte yandan, Kaş Belediyesi tarafından 19 Mayıs nedeniyle ilçe merkezi ve 54 mahallede gençlere tişört hediye edildi.

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Sabah
05:39
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:08
Yatsı
21:39

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
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Muratpasa
Çaybaşı Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
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Yiğit Eczanesi
Muratpasa
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