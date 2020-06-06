Turizm merkezi Olimpos, altyapı sorunlarından kurtulacak

TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Antalya'daki Olimpos Turizm Merkezi'ni altyapı sorunlarından kurtarmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı, bölgedeki turizm sektörü temsilcilerini heyecanlandırdı.

Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren işletme sahipleri, arkeolojik veri barındırmayan bölgede sit statüsü değişikliğini öngören, bungalov ev sayısını azaltmayı ve bölgeyi betonlaşmadan uzak tutmayı hedefleyen plan sayesinde nefes almayı amaçlıyor.

Likya Antik Şehri'ne ev sahipliği yapan Olimpos'ta 30 yılı aşkın bir süredir pansiyon işletmeciliği yapan Halil Karataş, AA muhabirine, planla zamanla artan işletmelere yönelik düzenleme getirileceğini söyledi.

Olimpos'un tarihiyle, deniziyle, sahiliyle ve yerleşik halkıyla her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist ağırladığını anlatan Karataş, yıllar içerisinde bölgeye olan ilginin artmasıyla köylüler tarafından yapılan bungalov tarzındaki evlerin sayılarında da artış olduğunu bildirdi.

Tesislerin bulunduğu bölgede herhangi bir düzenleme yapılamaması nedeniyle altyapı konusunda ciddi sorunlar yaşadıklarını aktaran Karataş, "Yaklaşık 9 yıl önce işletme sahipleriyle Olimpos için düzenleme talebinde bulunduk. Zaman içerisinde sorunlarımız giderek artmıştı. Sık sık elektriğimiz, suyumuz kesiliyordu. Koruma Amaçlı İmar Planı sayesinde yerli ve yabancı turistlere hizmet veren bir tatil yöresi, yıllardır yaşadığı altyapı sorunlarından kurtulacak. Daha kontrollü bir turizm alanı bizleri bekliyor." dedi.