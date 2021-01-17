Turizm merkezleri alternatif pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor

Ana pazarı Rusya'nın oluşturduğunu ve bu yıl kente gelen iki turistten birinin Rus olduğunu belirten Atmaca, bunun dışında en çok turist gelen ülkeler sıralamasında Ukrayna, Almanya, İngiltere, Polonya, İsviçre, Moldova, Romanya, Kazakistan, Hollanda, Sırbistan, Fransa ve İsrail'in ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

- "Verilen güven ve memnuniyet daha fazla turist çekecek"

Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla ise geçen yıl yaklaşık 700 bin turist ağırladı. Kent en fazla İngiliz turistler ilgi gösterdi.

Geçen yılı (2020) yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan "turizmin başkenti" Antalya, bu süreçte en çok Rusları ağırladı. Kente turist gönderen ülkeler arasında Ukrayna ikinci, Almanya da üçüncü sırada yer aldı.

ANTALYA/ DURMUŞ GENÇ/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ile "sağlıklı ve güvenli" tatilin adresi haline gelen Antalya ve Muğla'da, sektör temsilcileri alternatif pazarlara yöneldi.

Atmaca, zor bir sezonu geride bırakırken önemli deneyimler elde ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ve sektör iş birliğiyle hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifikası Programı, dünyaya örnek oldu. Verdiğimiz güven sayesinde, dünyada turizm dururken, biz turist ağırlamaya başladık. Tek tek tesislerimizi açtık. Önemli olan da buydu. Verilen güven ve turistlerin memnun bir şekilde ayrılmaları kentin daha farklı ülkelerden ve daha fazla turist çekmesini sağlayacaktır."

Atmaca, bundan sonra ise salgının getirdiği şartlara odaklanıp çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da Antalya'nın salgın sürecinde Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere yabancı rakiplerini önemli ölçüde geride bıraktığını söyledi.

Mayorka, Rodos, Girit ve Dubrovnik gibi turizm merkezlerine uçuşların olmadığı günlerde bile Antalya'nın turist ağırladığını ifade eden Yavuz, "2021'de daha farklı ülkelerden turistlerin Antalya'ya geldiğini görebiliriz." dedi.