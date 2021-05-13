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Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da bayramda da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

13.05.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da bayramda da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

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ANTALYA/MUĞLA (AA) - Turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'nın cadde, meydan ve sahillerinin, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de sakin olduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya kent merkezi ve ilçelerinde denetimlere devam edildi.

Kısıtlamadan dolayı cadde ve meydanlarda sakinlik yaşanırken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarında sadece kısıtlamadan muaf tutulan turistler denize girdi.

Bazı turistler plajda güneşlenirken, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

- Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da da sahil, meydan ve caddeler boş kaldı.

Muafiyeti bulunanların Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı'nda kısmi hareketliliğe neden olduğu Bodrum ilçesinde, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, belediye meydanı ve Bitez sahili gibi alanlarda da sakinlik hakim oldu. İlçede, emniyet ve zabıta ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürdü.

Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında hiç kimsenin bulunmadığı ilçede polis ekipleri, bağlantı noktaları ve önemli caddelerde aralıksız denetim yaptı.

Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde kısıtlamadan muaf turistlerin gezdiği ve denize girdiği görüldü.

Fethiye'de ise meydanlar boş kalırken, Ölüdeniz sahilinde turistler denize girdi.

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Ramazan Bayramı antalya tam kapanma

Antalya Namaz Vakitleri 13 Mayıs Perşembe

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05:44
Öğle
12:59
İkindi
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Akşam
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Muratpasa
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