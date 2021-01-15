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’’Turizm platformu hibe projeleri’’ tanıtım toplantısı yapıldı

15.01.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te ’’Turizm platformu hibe projeleri’’ tanıtım toplantısında Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, projelerle ilgili sunum yaptı.Bilecik İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’ndaki toplantıda, hibe ve destek alınabilecek proje alanlarının değerlendirilmesini istenerek, kurumların kendi potansiyellerini harmanlayarak diğer kurumun projelerine katkı sağlayabileceğini belirtildi.Toplantıda bir konuşma yapan Vali Şentürk, Bilecik için en iyi potansiyellerden birisinin turizm olduğunun altını çizerek, "Turizmi, tarımda, sağlıkta ilgilendiriyor.

Bilecik’te ’’Turizm platformu hibe projeleri’’ tanıtım toplantısında Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, projelerle ilgili sunum yaptı.
Bilecik İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’ndaki toplantıda, hibe ve destek alınabilecek proje alanlarının değerlendirilmesini istenerek, kurumların kendi potansiyellerini harmanlayarak diğer kurumun projelerine katkı sağlayabileceğini belirtildi.
Toplantıda bir konuşma yapan Vali Şentürk, Bilecik için en iyi potansiyellerden birisinin turizm olduğunun altını çizerek, "Turizmi, tarımda, sağlıkta ilgilendiriyor. Normal ekonomik ve kültürel çalışmaların çok bağımsız olduğunu söylemek mümkün değil, birbirini entegre eden konular. Bilecik’i ilgilendiren her konu herkesin görev alanına giriyor. Sorumluluktan hepimiz pay alarak, ilimizi daha iyi noktaya taşıyalım istiyoruz. Yörede üretilen tarımsal ürünlerin İstanbul yolu üzerinde satışa uygun ’’Köylü pazarı’’ oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Bilecik’te birde yemek kültürümüz var ve birçoğu da tadılmamış yemekler. Yapılacak yeni çalışmalarla yeniden ihyasını sağlamak mümkün olabilir. Damak tadımızı ortaya koymalıyız. Yeni projeleri somutlaştırarak, ortaya koyma noktasında çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Görünür unsurları ortaya koymalıyız. Toplum hafızasından, nesilden nesile aktarılabilecek bir kısım eserlerle, hatırlatmalarla ilimizi tanıtabiliriz. İddialı konuşabileceğimiz tarihimiz var. Bunların içeriğini, sürdürülebilirliğini doldurmalıyız" dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, daire müdürleri ile ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan’ın, projelerle ilgili sunum yaptığı toplantıda, yapılacak proje çalışmaları değerlendirildi.

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