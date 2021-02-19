Turizm sektörü fuar öncesi Kaleiçi’nde buluşuyor

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği (AKOED), ‘last minute’ yani son dakika yılı olması beklenen 2021’de, turizm sezonu öncesi sektörün nabzının atacağı Lastminute Fair Marketing Fuarı’na, Kaleiçi temasıyla katılıyor. Fuara 12 binin üzerinde katılımcı beklenirken, Belediye Başkanı Ümit Uysal ve AKOED Başkanı Hasan Yetkil’in katıldığı toplantıda fuarın yurtdışı katılımcılarının, fuardan bir gün önce, Kaleiçi’nde misafir edilmesi kararı alındı.

Milyonlarca insanın pandemi kısıtlamaları nedeniyle yılın önemli bölümü evinden çıkamadığı 2020’de 3.5 milyona yakın turist ağırlayan Türk turizminin başkenti Antalya, 20 ülkeden 2 bin 500 yurt dışı seyahat acentesi, 3 bin yurt dışı turizm temsilcisi ve 8 bin turizm profesyonelini ağırlaması beklenen Lastmunıte Fair Marketing Fuarı’na ev sahipliği yapacak. Fuar, 26-27 Nisan tarihlerinde Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

"Kaleiçi tanıtımı”

Pandemi nedeniyle ‘son dakika’ satışlarının öne çıktığı bir yıl olmasını beklenen 2021’in bu önemli marketing fuarında, Muratpaşa Belediyesi ve AKOED, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin tanıtımını gerçekleştirecek. Dar sokaklarında yürüyüşlerin keşfetme duygusunu tetiklediği, farklı rotalarda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlıya uzanan bir tarihin izinin sürüldüğü, kentin geleneksel mimariyle dünya mutfağının en sıra dışı örneklerinin bir araya geldiği Kaleiçi, 60 metrekarelik stantta sektör profesyonelleriyle buluşacak.