Turizm sektörü "temassız tatil" için dijital yatırımlarla önlem aldı

AYŞE YILDIZ - Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da salgınla birlikte konaklama sektörü dijitalleşmeye daha fazla yatırım yaparak misafirin temasını en aza indiriyor.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi yapıları, doğası ve kültürüyle de öne çıkan Antalya'da sektör, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen Güvenli Turizm Sertifikası alarak hizmet sunuyor.

Termal kameralarla ateş ölçümü yapılan misafirler, HES kodu sorgulandıktan, el dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra ve koruyucu maskeli olarak otele alınıyor. Ortak kullanım alanları, odalar ve spor malzemeleri özel bezlerle temizlenerek sterilize ediliyor. Asansörlerde üç kişiden fazla kullanımlarda sosyal mesafeye uyulmadığı için alarm çalıyor.

Restoranlardan spor salonlarına, saunadan havuza, eğlence mekanlarından plajlara kadar otellerin tüm bölümlerinde tedbirler üst seviyeye çıkarılarak, misafirin sağlıklı tatil yapması, güvenle denize girmesi sağlanıyor. Ortak kullanım alanları sık sık dezenfekte ediliyor, sosyal mesafe planı uygulanan plajlarda tek kullanımlık havlu veriliyor.