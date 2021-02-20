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Turizm sektörünün pandemi dönemindeki kriz yönetimi stratejileri ele alındı

20.02.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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“Anadolu’da Turizm Söyleşileri” etkinlikleri kapsamında, “Eskişehir’deki Otel Yöneticilerinin Korona virüs (Covid-19) Salgını Boyunca Uyguladıkları Kriz Yönetimi Stratejilerinin Belirlenmesi” başlıklı söyleşi, 18 Şubat 2021 Perşembe günü saat 11.00’de çevrim içi ortamda gerçekleşti.Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr.

“Anadolu’da Turizm Söyleşileri” etkinlikleri kapsamında, “Eskişehir’deki Otel Yöneticilerinin Korona virüs (Covid-19) Salgını Boyunca Uyguladıkları Kriz Yönetimi Stratejilerinin Belirlenmesi” başlıklı söyleşi, 18 Şubat 2021 Perşembe günü saat 11.00’de çevrim içi ortamda gerçekleşti.
Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Oktay Emir’in moderatörlüğünde gerçekleşen, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Çağıl Hale Özel ve Bilim Uzmanı Eda Çoban’ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye Eskişehir’deki otel, seyahat acentesi gibi turizm işletmelerinin yöneticileri, Anadolu Üniversitesi’nin öğretim elemanları ve turizm alanından eğitimini sürdüren lisansüstü öğrencileri tarafından yoğun ilgi gösterildi.
Söyleşide, Eskişehir ilinde faaliyet gösteren otel işletmelerinin Korona virüs (Covid-19) salgınından nasıl etkilendiğinin ortaya konulması ve otel yöneticilerinin salgın dönemi boyunca uyguladıkları kriz yönetimi stratejilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen ve tamamlanan yüksek lisans tez sonuçlarının sektördeki paydaşlara sunumu gerçekleştirildi. Söyleşi boyunca tez sonuçlarından hareketle, kriz yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi konusunda turizm sektöründeki uygulayıcıların ne gibi önlemler alabilecekleri çok yönlü olarak tartışıldı.
Turizm sektörünün uygulamadaki sorunlarının, üniversitelerdeki bilim insanlarınca ele alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirten turizm sektörü yöneticileri, üniversite-sektör iş birliğinin canlı tutulması için bu türdeki etkinliklere ihtiyaç duyduklarını vurguladılar.

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