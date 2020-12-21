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Turizm taşımacıları da destek bekliyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.12.2020 12:28 | Son Güncelleme

Eskişehir Turizm Taşımacılar Derneği üyeleri, zorlu geçen pandemi sürecinin etkilerinden kurtulmak için çözüm yolu ararken, açıklanan acil durum paketlerinden yararlanmak istediklerini belirtiyorlar.Pandemi döneminde her sektörde oluşan iş azlığı, turizm sektörünü de etkiledi.

Turizm taşımacıları da destek bekliyor

Eskişehir Turizm Taşımacılar Derneği üyeleri, zorlu geçen pandemi sürecinin etkilerinden kurtulmak için çözüm yolu ararken, açıklanan acil durum paketlerinden yararlanmak istediklerini belirtiyorlar.
Pandemi döneminde her sektörde oluşan iş azlığı, turizm sektörünü de etkiledi. Bu süreçte turizm taşımacılığı yaparak yaşamını sürdüren Eskişehir Turizm Taşımacılar Derneği üyeleri bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, esnaf destek paketlerinden yararlanamadıklarını söyleyen Eskişehir Turizm Taşımacılar Derneği Başkanı Necati Bilge, “Ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 pandemi süreci tüm esnaf arkadaşlarımızı etkilemiştir. Bu durum ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynayan turizm sektörünü daha fazla etkilemiştir. Turizm sektörünün bel kemiği olan turizm taşımacıları olarak tamamen bitme noktasına gelmiş durumdayız. Tam 10 aydır kontaklarımız kapalı. Fakat araçlarımızın giderleri devam ediyor. Küçük araçların aylık 5 bin lira, büyük araçların ise aylık 12 bin lira gideri var. Araçlarımızın sigorta, kasko masraflarını ve çalışanların sigortalarını ödeyemez hâle geldik. Kendi ailelerimizin giderlerini bile karşılayamaz durumdayız. Devletimizin açıklamış olduğu acil yardım paketinin dışında kalmış durumdayız. Türkiye genelinde bazı belediyeler destek amaçlı paketler açıkladı. Fakat Eskişehir’deki belediyelerden böyle bir açıklama göremedik. Turizm taşımacıları olarak çıkar yol bulamıyoruz. Açıklanan acil durum paketlerinden yararlanamıyoruz. Yetkililerden biran önce destek bekliyoruz” dedi.

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