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  4. Turizm taşımacılarından Başkan Ataç’a ziyaret

Turizm taşımacılarından Başkan Ataç’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.01.2020 14:05 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Turizm Taşımacıları Derneği’nin yöneticileri ile bir araya geldi.Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın meslek örgütleri ile temasları devam ediyor.

Turizm taşımacılarından Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Turizm Taşımacıları Derneği’nin yöneticileri ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın meslek örgütleri ile temasları devam ediyor. Son olarak Türkiye Turizm Taşımacıları Derneği Başkanı Necati Bilge ve dernek yöneticileri, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Bilge ve beraberindekiler, dernek faaliyetlerinin yanı sıra diğer illerde faaliyet gösteren derneklerin katılımı ile kurmayı planladıkları federasyon hakkında Başkan Ataç’a bilgiler verdi. Meslek gruplarının örgütlenmesini önemli bulduğunu ifade eden Başkan Ataç da Bilge ve beraberindekilere, çalışmalarında başarılar diledi.
Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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