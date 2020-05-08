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Turizm yolu projesi için irtibat bürosu açıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.05.2020 16:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından inanç turizminin başkentlerinden biri olan Şanlıurfa’da, Halil-ür Rahman ve Eyyüp Peygamber makamını birbirine bağlayacak olan ’Kültür ve Turizm Yolu Projesi’ için irtibat bürosu açıldı.Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında ’Kültür ve Turizm Yolu Projesi’ için Şanlıurfa’da acele kamulaştırma kararı alındı.

Turizm yolu projesi için irtibat bürosu açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından inanç turizminin başkentlerinden biri olan Şanlıurfa’da, Halil-ür Rahman ve Eyyüp Peygamber makamını birbirine bağlayacak olan ’Kültür ve Turizm Yolu Projesi’ için irtibat bürosu açıldı.
Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında ’Kültür ve Turizm Yolu Projesi’ için Şanlıurfa’da acele kamulaştırma kararı alındı. Bu kapsamda geçtiğimiz gün projeyi tanıtan Başkan Beyazgül projenin hemen başlayacağını müjdelemişti.
Bugün de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatı ile Eyyübiye ilçesinin Muradiye Mahallesinde Turizm Yolu Projesi Kamulaştırma İrtibat Bürosu açıldı.
Vatandaşların kamulaştırma müracaatı yapabileceği irtibat bürosu korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğunluğunun önüne geçmeyi hedeflerken toplamda 50 yapı sahibi ile görüşülürken 35 vatandaşla anlaşma sağlandı.
İrtibat bürosunu ziyaret eden Hacıbayram Mahalle Muhtarı İbrahim Akdem, Muradiye Mahalle Muhtarı Dello Alak, Eyyübiye Mahalle Muhtarı Ömer Diş ve Şıhmaksut Mahalle Muhtarı Ahmet Çiftçi Başkan Beyazgül’e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.
Hacıbayram Mahalle Muhtarı İbrahim Akdemir, “Öncelikle turizm yolu çalışması 4 mahallemize Eyyübiye, Hacıbayram, Şıhmaksut ve Muradiye mahallelerine hayırlı uğurlu olsun. 100 Yılın projesidir bu proje için emeği geçen bütün belediye başkanlarımıza, vekillerimize özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederim” dedi.
Eyyübiye Mahalle Muhtarı Ömer Diş ise “Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün yapmış olduğu başarılı projelerden dolayı çok teşekkür ederiz. Turizm yolumuz yıllardır ismi geçmesine rağmen bir türlü belediyelerimiz bize kazandırmadı. Yeni başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibi 4 mahalleyi kapsayan Eyyübiye, Şıhmaksut, Hacıbayram, Muradiye mahallelerinden başlayarak bu yolu bizlere gerçekleştirip kazandıracaklar. Bu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Muradiye Mahalle Muhtarı Dello Alak da, “Kültür Turizm Yolu projesini canı gönülden destekliyoruz. Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e, Mehmet Kuş’a ve muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun” diye konuştu.

Turizm yolu projesi için irtibat bürosu açıldı

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