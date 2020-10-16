Turizmciler "Turizm Destek Paketi Uygulaması"nı değerlendirdi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Turizm Destek Paketi Uygulamasına ilişkin, "Turizm sektörü ülke ekonomimiz için stratejik önemde. Bu nedenle yapılan teşvik ve destekleri çok önemsiyoruz." dedi.

Çorabatır, AA muhabirine, Türkiye Bankalar Birliğinin açıkladığı paketi olumlu bulduklarını belirtti.

Dünya çapında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ve en büyük maddi kayıp yaşayan sektörlerin başında turizmin geldiğine işaret eden Çorabatır, "Salgının başından beri söylediğimiz gibi sektör olarak tek amacımız çalışanlarımızı korumak, borcumuzu ödemek ve bu yılı en az hasarla atlatmak. Açıklanan paketin sektöre nefes aldıracağına inanıyoruz. Turizm sektörü ülke ekonomimiz için stratejik önemde. Bu nedenle yapılan teşvik ve destekleri çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektör olarak değişen ihtiyaçlar ışığında hem Kültür ve Turizm hem Hazine ve Maliye bakanlıkları ile yakın diyalog içinde çalıştıklarını anlatan Çorabatır, aldıkları tüm önlemlerin ve yapılan teşviklerin gelecek yıl ve sonrasında sektörün eski parlak dönemine gelmesini hedeflediğini kaydetti.