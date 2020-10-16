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Turizmciler "Turizm Destek Paketi Uygulaması"nı değerlendirdi

ANTALYA HABERLERİ  | 16.10.2020 17:11 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır: - "Turizm sektörü ülke ekonomimiz için stratejik önemde. Bu nedenle yapılan teşvik ve destekleri çok önemsiyoruz" - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca: - "Sektör için zor bir yazdı, önümüz kış. Hepimizin böyle bir desteğe ihtiyacı var. Sektör açısından can suyu olacaktır"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Turizm Destek Paketi Uygulamasına ilişkin, "Turizm sektörü ülke ekonomimiz için stratejik önemde. Bu nedenle yapılan teşvik ve destekleri çok önemsiyoruz." dedi.

Çorabatır, AA muhabirine, Türkiye Bankalar Birliğinin açıkladığı paketi olumlu bulduklarını belirtti.

Dünya çapında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ve en büyük maddi kayıp yaşayan sektörlerin başında turizmin geldiğine işaret eden Çorabatır, "Salgının başından beri söylediğimiz gibi sektör olarak tek amacımız çalışanlarımızı korumak, borcumuzu ödemek ve bu yılı en az hasarla atlatmak. Açıklanan paketin sektöre nefes aldıracağına inanıyoruz. Turizm sektörü ülke ekonomimiz için stratejik önemde. Bu nedenle yapılan teşvik ve destekleri çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektör olarak değişen ihtiyaçlar ışığında hem Kültür ve Turizm hem Hazine ve Maliye bakanlıkları ile yakın diyalog içinde çalıştıklarını anlatan Çorabatır, aldıkları tüm önlemlerin ve yapılan teşviklerin gelecek yıl ve sonrasında sektörün eski parlak dönemine gelmesini hedeflediğini kaydetti.

Kovid-19 nedeniyle çok zor bir yıl geçirdiklerine değinen Çorabatır, "Bu yıl amacımızın kar etmek olmadığını, yetişmiş turizm çalışanlarını kaybetmemek ve sektöre tedarik sağlayan paydaşlarımızı desteklemek olduğunu hep söyledik. Umuyorum ki teşvikler turizmcilere nefes aldırarak, gelecek yıla daha güçlü başlamamızı sağlayacaktır." diye konuştu.

- "Sektöre can suyu olacak"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da paketin sektör için son derece faydalı olacağını vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle kötü bir sezon geçirdiklerine dikkati çeken Atmaca, "Sektör için zor bir yazdı, önümüz kış. Hepimizin böyle bir desteğe ihtiyacı var. Sektör açısından can suyu olacaktır. İstihdama zarar vermemek, otelleri açık tutmak açısından katkısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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