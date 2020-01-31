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Turizmcilerin Bursa ilgisi

BURSA HABERLERİ  | 31.01.2020 16:03 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan 24’üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Bursa Hamamları temalı stantla yer alan Bursa’ya yerli ve yabancı turizmciler büyük ilgi gösterdi.Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT, kapılarını İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 24’üncü kez açtı.

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan 24’üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Bursa Hamamları temalı stantla yer alan Bursa’ya yerli ve yabancı turizmciler büyük ilgi gösterdi.
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT, kapılarını İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 24’üncü kez açtı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığındaki fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Yaklaşık 85 ülkenin temsil edildiği ve 35 ülkenin de tanıtım stantlarıyla yer aldığı fuar, dünyanın en çok turist çeken 10 ülkesi arasında yer alan Çin, Meksika ve Almanya’nın yanı sıra Lübnan, Sırbistan, İngiltere, Kuzey Kıbrıs, Malta, Bulgaristan, Dubai, Japonya, Litvanya, Güney Kore, Endonezya, Şili, Hindistan, Hırvatistan, Özbekistan, Azerbaycan, Karadağ, Gine, Nepal, Moğolistan, Bosna Hersek, Kosova, Cezayir ve Brezilya gibi farklı kıtalardan ülkelere ev sahipliği yapıyor.
Bursa standına yoğun ilgi
Sanayi kenti kimliği ile öne çıkan Bursa’nın rotasını turizm olarak belirleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği tarafından EMITT’te ayrıcalıklı bir stant kuruldu. Yaklaşık 110 metrekare alan üzerine kurulan stantta Bursa’nın tarihi kimliğini yansıtan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Bursa’nın hamamları tasvir edildi. Standın tarihi çarşıyı anlatan bölümünde oluşturulan küçük dükkanlarda Bursa İpeği, kestaneci ve kahveci dükkanları da oldukça ilgi gördü. Yine standın hamam bölümü ve Uludağ’ı yansıtan bölümlerinde de ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği Müdürü ve Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan ile Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz da standı ziyaret eden turizm profesyonellerine Büyükşehir Belediyesi’nin destinasyon stratejileri ile kentin tarihi, doğal ve turistik yerleri hakkında bilgi verdi.

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