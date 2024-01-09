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Turizmde rekorların kırıldığı Antalya’ya o ülkeler 1’er kişi gönderdi

09.01.2024 12:13 | Son Güncelleme:
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Antalya geçen yıl 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırarken, 2019 yılındaki 15 milyon 280 bin ziyaretçiyi geride bıraktı.

Kente en fazla turist gönderen ülkeler arasında Rusya 3 milyon 461 bin 762, Almanya 3 milyon 363 bin 510 kişi, İngiltere 1 milyon 318 bin 215 turistle sıralanırken; Kiribati, Kuzey Kore, Nauru, Papua Yeni Gine, Batı Samoa gibi ada ülkelerinden 1’er kişinin gelmesi istatistiklere girdi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, 2023 yılında verimli bir sezon geçirdi. 2024 yılında erken rezervasyonların iyi gittiği kentte, geçen yıl 2019 yılının ziyaretçi rekoru da geride bırakıldı. Kentte önceki rekor 2019’da 15 milyon 280 bin 763 yabancı turistle kırılmıştı.

Rusya, Almanya, İngiltere Antalya’ya en fazla turist gönderen ülkeler arasında ilk üç sırayı paylaşırken, 2019’a göre en büyük düşüş ise Ukrayna’da yaşandı. 2019’da 803 bin 684 kişi ile üçüncü sırada yer alan Ukrayna, 2023 yılında 270 bin 378 kişi ile 10’uncu sıraya geriledi.
Kültür ve Turizm İl Müdürü verilerine göre, 1 Ocak-31 Aralık 2023 döneminde Antalya’ya 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist geldi. Antalya, geçen yıl en fazla 3 milyon 461 bin 762 turistle Rusya’dan misafir ağırladı. Rus turistte bir önceki yıla göre yüzde 14,10’luk artış görüldü. Almanya’dan 3 milyon 363 bin 510 kişi gelirken, yüzde 19’luk bir artış yaşandı. Üçüncü sırada yer alan İngiltere’den kente, yüzde 14,85’lik artışla 1 milyon 318 bin 215 turist geldi. 2023’te Polonya’dan 1 milyon 68 bin 150 kişi tatil için Antalya’yı tercih etti. Bu ülkeden gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 39,60’lık artış oldu.
Antalya’ya en çok misafir gönderen ilk on ülke arasında sırasıyla Hollanda, Kazakistan, Romanya, Çekya, İsrail ve Ukrayna yer aldı.
Bu rakamlar kadar bazı ülkelerden Antalya’ya 1 kişinin gelmesi de dikkat çekti. Bu ülkeler ise Kiribati, Kuzey Kore, Nauru, Papua Yeni Gine, Batı Samoa şeklinde sıralandı.

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Akşam
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Kemer
Kavuklu eczanesi
Kas
Hayat eczanesi
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