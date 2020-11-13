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Turizmde yeni dönem başlıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 13.11.2020 14:43 | Son Güncelleme

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Erzurum Havalimanı’na yapılan "CAT 3A sistemi ile birlikte 175 metreye kadarki sis tabakasında uçaklar rahatlıkla iniş yapabilecek.

Turizmde yeni dönem başlıyor

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Erzurum Havalimanı’na yapılan "CAT 3A sistemi ile birlikte 175 metreye kadarki sis tabakasında uçaklar rahatlıkla iniş yapabilecek. Daha önceki ölçümlerde Erzurum Havalimanı’nda bu güne kadar en fazla 300 metreye kadar sis ölçülmüştü. Bundan sonra kategori 3A sistemi ile sisli havalarda bile rahatlıkla Erzurum’a bütün uçaklar iniş ve kalkış yapabilecek. Sisten ve hava koşullarından dolayı uçak iptallerinin neredeyse sıfıra yakın olacağını ümit ediyoruz." dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Erzurum Havalimanı’na CAT 3A sisteminin uygulandığını söyledi. Almaz, CAT 3A sisteminin Türkiye’de Ankara, İstanbul’dan sonra Erzurum’da kullanılacağını belirterek, "Şu anki pistin malzemesi beton olarak yapılmış. Uçaklarımız beton piste iniş ve kalkış yapıyorlardı. Beton pistten ziyade BSK dediğimiz bütüncü sıcak karışımıyla yani petrolce bir malzemeyle pistin tamamı yani 4 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde uluslararası büyük uçakların da inebileceği standartları son derece yüksek bir pist inşa edildi." dedi.
Almaz, özellikle kış turizm merkezi paydaşlarımızın bu durumdan son derece memnun olduklarını, şuan gerçekleşen rezervasyonlar ve bilhassa dış turizm girdilerinin belirgin bir şekilde etkilendiğini, dağ otellerin ciddi doluluk oranlarına ulaştığını, şehir otellerin de gelecek misafirler için önemli çalışmalar yaptığını sektörün son derece hareketli ve motive bir şekilde hazırlandığını da ekledi.
Komşu illerdeki havalimanlarında da sıklıkla sis yaşandığına işaret eden Almaz, "Bu sistemin yapılmasıyla birlikte Erzurum’un bölgedeki pozitif üstünlüğünü yeniden ele alacağını düşünüyoruz. Hem turizm hem de seyahat edenlerin rahatlığı ve güvenliği açısından çok önemli. Bundan sonra uçuşlar keyifle sağlanacak. İlimize bu hizmeti kazandıran ve katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanlığımıza, Milletvekillerimize, Valiliğimize ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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