"Turizmin başkenti" Antalya, 175 ülkeden misafir ağırladı

AYŞE YILDIZ - Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen 175 ülkeden 3,5 milyonu aşkın turist ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan program dahilinde geçen yıl haziran başından itibaren turizm sezonu açıldı.

Alınan önlemlerle, yerli ve yabancı turistlere hizmet vermek isteyen 30 oda ve üzerindeki tüm tesis, işletme ve transfer araçlarına "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, uçaklardan havalimanına transferlere, tesislerin lobisinden restoranına, odalarından plajına kadar tüm alanlarda tedbirler alındı. Birçok ülkenin de talep ettiği model sayesinde, "Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya güvenli tatilin adresi oldu.

- En fazla turist Rusya'dan

Ukrayna ile karşılıklı uçuşların başladığı 1 Temmuz 2020'de açılan dış pazar, 10 Ağustos'ta Rusya'dan karşılıklı uçuşların başlamasıyla hareketlendi. İlk gün 519 Rus turistin geldiği Antalya'ya, Almanya, Polonya, İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerden uçuşlar gerçekleşti.