YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. "Turizmin başkenti" Antalya, 175 ülkeden misafir ağırladı

"Turizmin başkenti" Antalya, 175 ülkeden misafir ağırladı

15.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil hizmetinin sunulduğu Antalya, geçen yıl 3 milyon 512 bin 910 turisti misafir etti - Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Polonya, Belarus, İsviçre ve Moldova en fazla turistin geldiği ülkeler oldu - Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz: - "Dünyada salgın sürecinde 3,5 milyon turistin gittiği başka bir destinasyon yok. Zorlu bir süreç olmasına rağmen Antalya bunu başardı" - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay: - "Destinasyonumuz, her ülkenin misafirine hitap ediyor. Çok farklı bölgelerden turistlerin gelmesine rağmen hepsinin memnun ayrılması büyük bir başarı"

AYŞE YILDIZ - Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen 175 ülkeden 3,5 milyonu aşkın turist ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan program dahilinde geçen yıl haziran başından itibaren turizm sezonu açıldı.

Alınan önlemlerle, yerli ve yabancı turistlere hizmet vermek isteyen 30 oda ve üzerindeki tüm tesis, işletme ve transfer araçlarına "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, uçaklardan havalimanına transferlere, tesislerin lobisinden restoranına, odalarından plajına kadar tüm alanlarda tedbirler alındı. Birçok ülkenin de talep ettiği model sayesinde, "Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya güvenli tatilin adresi oldu.

- En fazla turist Rusya'dan

Ukrayna ile karşılıklı uçuşların başladığı 1 Temmuz 2020'de açılan dış pazar, 10 Ağustos'ta Rusya'dan karşılıklı uçuşların başlamasıyla hareketlendi. İlk gün 519 Rus turistin geldiği Antalya'ya, Almanya, Polonya, İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerden uçuşlar gerçekleşti.

Salgın döneminde alınan tedbirler sayesinde sağlıklı ve güvenli tatilin adresi haline gelen Antalya'ya, ABD'den Balkanlara, Avrupa'dan Asya'ya farklı bölgelerdeki 175 ülkeden 3 milyon 512 bin 910 turist geldi.

Kent, Rusya'dan 1 milyon 509 bin 648, Ukrayna'dan 557 bin 765, Almanya'dan 346 bin 319, İngiltere'den 211 bin 881, Polonya'dan 90 bin 751, İsviçre'den 50 bin 366, Moldova'dan 45 bin 693, Romanya'dan 44 bin 526, Kazakistan'dan 39 bin 834, Hollanda'dan ise 27 bin 987 turisti ağırladı.

- "Dünyada bunu başarabilen başka bir ülke yok"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine, 2020'nin salgın döneminde hazırlık ve test yılı olduğunu söyledi.

Kentteki tesislerin kesintisiz açık kaldığını ve güvenli şekilde turizm hizmeti sunduğunu vurgulayan Yavuz, "Dünyada salgın sürecinde 3,5 milyon turistin gittiği başka bir destinasyon yok. Zorlu bir süreç olmasına rağmen Antalya bunu başardı. Bu bağlamda 3,5 milyon turisti referans olarak kazandı. Bizim için test yılıydı ve başarılı olundu. Dünyada bunu başarabilen başka bir ülke yok. Bu sezonda da Antalya öne çıkan bir destinasyon olacak." diye konuştu.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay ise Türkiye'nin turizmdeki başarısını salgın sürecinde bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

Antalya'nın turizmde vazgeçilmez adres olduğuna işaret eden Kınay, "Destinasyonumuz, her ülkenin misafirine hitap ediyor. Çok farklı bölgelerden turistlerin gelmesine rağmen hepsinin memnun ayrılması büyük bir başarı." değerlendirmesini yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:30

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Flora Eczanesi
Muratpasa
Muz Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Seda Özen Eczanesi
Muratpasa
Şarampol Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Nehir Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Antalyaspor, Trabzonspor maçında galibiyet serisi peşinde

Antalyaspor, Trabzonspor maçında galibiyet serisi peşinde

Antalyaspor, Trabzonspor maçında galibiyet serisi peşinde

Antalyaspor, Trabzonspor maçında galibiyet serisi peşinde

Kemer’de bir ayda 25 hayvan sahiplendirildi

Kemer’de bir ayda 25 hayvan sahiplendirildi

Kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği damadını bıçakla ağır yaraladı

Kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği damadını bıçakla ağır yaraladı

Kupada maçın ardından

Kupada maçın ardından

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.