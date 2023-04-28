Turizmin başkenti Antalya, ilkbaharda beyaza büründü

Turizmin başkenti Antalya’da, Nisan ayının sonunda kar yağışı şaşırttı. Akseki-Seydişehir Karayolu Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 10-20 santimetreyi buldu. Karayolları ekipleri yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı.

Turizmin başkenti Antalya, Nisan ayının sonunda beyaza büründü. Akseki içesinde Çarşamba günü gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmurun ardından Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu Alacabel mevkiine dün saat 16.30 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini yitirirken, bu sabah 06.00 sıralarında kar yağışı yeniden etkisini gösterdi.

Kar yağışı Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nin Kaklıktaş Battı Çıktı mevkiinden itibaren başladı ve Tınaztepe’ye kadar devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri yeniden harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı. Akseki Bölge Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Yolda kalan bazı araçlara ise Karayolları Alacabel ekipleri yardım etti. Alacabel’de kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, kar yağışı saat 11.00 sıralarında etkisini yitirdi. Ulaşımda ise herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.

