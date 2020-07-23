"Turizmin başkenti"nde "güvenli otel" sayısı 301'e ulaştı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünya turizminde önemli yere sahip Antalya'da, Güvenli Turizm Sertifikası başvurusu yapan 491 otelden 301'i belgelendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı, yerli ve yabancı turistlere "güvenli tatil" imkanı sunuyor.

İç pazarın ardından Ukrayna ve İngiltere'den gelen turistlerle hareketlenen Antalya'da, programa dahil olan otel sayısı her geçen gün artıyor.

Ziyaretçi sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte, yerli ve yabancı turistlere sağlıklı ve keyifli tatil sunmak isteyen işletmeler, yerine getirdikleri Güvenli Turizm Sertifikası kriterlerinin ardından belgelerini almaya hak kazanıyor.

- 301 otel, 30 restoran ile kafe belgelendi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının sitesindeki "Konaklama Tesisi Belgelendirme ve Restoran, Kafe Belgelendirme Sorgulama" listesinden derlenen verilere göre, duyurusunun yapıldığı tarihten bu yana Antalya'dan 491 konaklama tesisi sertifika için başvuruda bulundu. 22 Temmuz itibarıyla bunlardan 301'i belgelendi. 190 işletmenin ise belgelendirme süreci devam ediyor.