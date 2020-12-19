"Turizmin başkenti"nde sıkı tedbirlerle Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçti

Bütün bu çalışmaların ardından kentteki vaka sayıları hızla düşerek 8 Aralık'tan bu yana yüzde 55 geriledi.

- 835 kişilik mücadele timi 7/24 görev yaptı

Kentteki 835 kişiden oluşan filyasyon ekipleri, Kovid-19 salgının başladığı tarihten bu yana 223 bin 750 filyasyonda bulundu. Bu rakamın 50 bin 12'si ise son 18 günde yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine, kentte kasımda vaka artışının yaşandığını söyledi.

Turizm kenti olunmasına rağmen turizmin yoğun olduğu dönemde bile vaka artışı yaşanmadığını belirten Hülür, "Gerekli çalışmalar yapıldı. Kısıtlamaların azalışa etkisi oldu. Bakanımız Fahrettin Koca'nın talimatıyla filyasyon ekibimizin sayısını 402’ye çıkardık. Tüm ilçelerde sahada son iki haftadır yoğun bir filyasyon süreci yaşayarak temaslılardan hem numune almayı artırdık hem de ilaç dağıtımı gerçekleştirdik." diye konuştu.

- "Rehavete kapılmayın" uyarısı

Hülür, kente kurallara uyulmasının da vaka artışını durdurduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Filyasyon ekiplerimizin toplumumuzu bilinçlendirmesi son derece önemli. Hem vakalar hem temaslılarda bu uyum oranının yüksek olduğunu gördük. Salgınla mücadele devam ediyor. Rehavet yaşanmamalı. Aynı ciddiyetle maske, mesafe, hijyen tedbirlerine uyulmalı. Sokağa çıkmayla ilgili yasaklara uyulmalı, toplu bir araya gelinmemeli.

Komşuya gitmek, komşuyu davet etmek gibi durumların oluşmaması ve bunun devam etmesini biz önemsiyoruz."

