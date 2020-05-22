"Turizmin başkenti"ndeki otellerde "izolasyon odaları" oluşturuluyor

Sertifikasyon sisteminin yol gösterici olduğuna dikkati çeken Yağcı, "Otellerdeki yeni uygulamalarla hem misafirlerimizin, hem çalışanlarımızın, hem de toplum sağlığını güvence altına almaya çalışıyoruz." dedi.

Otellerin pek çok bölümünde sosyal mesafe kuralına göre çalışmalar gerçekleştirilirken, özellikle salgın nedeniyle belirtileri şüpheli bulunan misafirler için de "izolasyon odaları" oluşturuluyor.

- Misafirin konuştuğu dilde sağlık hizmeti sunulacak

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ da salgın süreci başladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının sürecin yönetilmesiyle ilgili turizm sektörüyle sürekli iletişim içerisinde kaldığını bildirdi.

Sektörün bütün bileşenleriyle gelişmeleri dikkatle izlediklerini vurgulayan Kızıldağ, bütün genelgeleri hem taslak halindeyken hem yayınlandıktan sonra incelediklerini dile getirdi.

Kızıldağ, toplantılar düzenleyerek uygulamaları tartıştıklarını, yapılması gereken tüm prosedürleri hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Otellerde hummalı bir çalışma yaptık. Tüm misafir ve personelin ısıları, termal kameralar veya ateş ölçerle ölçülecek. Uygun görülürse dezenfeksiyon tünelinden geçirilecek. Mutlaka otelin tüm girişlerine hijyen paspasları konulacak, departmanlararası geçişlerde de hijyen paspasları kullanılacak. Herhangi şüpheli bir durumu olması halinde misafiri veya personeli otele hiç almadan, dışarıda organize ettiğimiz izole odasında müşahede altına alacağız. Doktorlar ve sağlık personeli gerekli kontrollerini yapıp, eğer gerek görülürse en yakın hastaneye yine tam teşekküllü bir ambulansla transferleri sağlanacak. Turizm sektöründe yeni kriterlere göre eğlence kadar sağlık da ön planda olacak. Biz misafirin sağlığı için tüm tedbirleri aldık, her konuda hazırız."