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"Turizmin başkenti"ndeki otellerde "izolasyon odaları" oluşturuluyor

ANTALYA HABERLERİ  | 22.05.2020 11:10 | Son Güncelleme

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı: - "Otellerdeki yeni uygulamalarla hem misafirlerimizin, hem çalışanlarımızın, hem de toplum sağlığını güvence altına almaya çalışıyoruz" - Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ: - "Turizm sektöründe yeni kriterlere göre eğlence kadar sağlık da ön planda olacak. Biz misafirin sağlığı için tüm tedbirleri aldık, her konuda hazırız"

AYŞE YILDIZ - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, turistik tesisler için belirlenen kriterler kapsamında Antalya'daki otellerde "izolasyon alanları ve odaları" oluşturulmaya başlandı.

Tesislerin, Bakanlığın açıkladığı "Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu" alabilmeleri için belirlenen kriterler çerçevesinde ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'daki konaklama sektörü yoğun çalışıyor.

Otellerin pek çok bölümünde sosyal mesafe kuralına göre çalışmalar gerçekleştirilirken, özellikle salgın nedeniyle belirtileri şüpheli bulunan misafirler için de "izolasyon odaları" oluşturuluyor.

- Sertifikasyon sistemi yol gösterici

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, misafirlerde oluşan salgın psikolojisinin giderilmesi için sertifikasyon sisteminin önemine değindi.

Sertifikasyon sisteminin yol gösterici olduğuna dikkati çeken Yağcı, "Otellerdeki yeni uygulamalarla hem misafirlerimizin, hem çalışanlarımızın, hem de toplum sağlığını güvence altına almaya çalışıyoruz." dedi.

- Misafirin konuştuğu dilde sağlık hizmeti sunulacak

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ da salgın süreci başladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının sürecin yönetilmesiyle ilgili turizm sektörüyle sürekli iletişim içerisinde kaldığını bildirdi.

Sektörün bütün bileşenleriyle gelişmeleri dikkatle izlediklerini vurgulayan Kızıldağ, bütün genelgeleri hem taslak halindeyken hem yayınlandıktan sonra incelediklerini dile getirdi.

Kızıldağ, toplantılar düzenleyerek uygulamaları tartıştıklarını, yapılması gereken tüm prosedürleri hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Otellerde hummalı bir çalışma yaptık. Tüm misafir ve personelin ısıları, termal kameralar veya ateş ölçerle ölçülecek. Uygun görülürse dezenfeksiyon tünelinden geçirilecek. Mutlaka otelin tüm girişlerine hijyen paspasları konulacak, departmanlararası geçişlerde de hijyen paspasları kullanılacak. Herhangi şüpheli bir durumu olması halinde misafiri veya personeli otele hiç almadan, dışarıda organize ettiğimiz izole odasında müşahede altına alacağız. Doktorlar ve sağlık personeli gerekli kontrollerini yapıp, eğer gerek görülürse en yakın hastaneye yine tam teşekküllü bir ambulansla transferleri sağlanacak. Turizm sektöründe yeni kriterlere göre eğlence kadar sağlık da ön planda olacak. Biz misafirin sağlığı için tüm tedbirleri aldık, her konuda hazırız."

Gelen misafir hangi dili kullanıyorsa o dilde sağlık hizmeti sunulacağına değinen Kızıldağ, otellerinde çok iyi yabancı dil konuşan personelin bulunduğunu aktardı.

- Doktor gözetiminde sağlık kontrolü

Otelin izolasyon odasında çalışmaları denetleyen Kat Hizmetleri Müdürü Selda Cümbüş de doktor, hemşire ve ambulansın 24 saat hazır beklediğini ifade etti.

Odada doktor gözetiminde sağlık kontrollerinin yapıldığını vurgulayan Cümbüş, "Şüpheli kişinin, ateşi ölçülüp gözetlenecek. Hastanın solunumuyla ilgili bir sıkıntı olursa oksijen cihazıyla destek verilecek. Kalp ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlığı varsa monitörden kandaki oksijen değerlerine bakılıp, nabzı ölçülecek. Olası hastalık şüphesi taşıyan kişinin başka alanlarda ve kişilerle temasının en aza indirilerek, hastaneye sevki daha çabuk gerçekleştirilecek." diye konuştu.

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