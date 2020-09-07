Türk akademisyen, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Türkiye’den 195 bilim insanının yer aldığı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Ege Bölgesinde 1., Türkiye’de ise 9. sırada yer aldı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi de olan Prof. Dr. Hepbaşlı, enerji alanında da ülkemizde birinci sırada bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan bilim insanlarının yer aldığı bir ekip tarafından; bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak, dünyanın en etkili bilim insanları belirlendi. Dünyanın en etkili 100 bin bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütüldü ve Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlandı. Çalışma, 1996-2017 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırıcı üzerinde yürütüldü ve 100 bin bilim adamı listelendi. Türkiye’den 195 bilim insanının yer aldığı listede, Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, dünya sıralamasında 10 bin 251., Türkiye sıralamasında 9., Ege Bölgesinde ve kendi alanı enerji alanında ise 1. sırada bulunarak listede yer aldı. Liste, https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/1/files/51ba39a5-4de9-4c79-b180-f0ca4d5747ed adresinde yayımlandı.