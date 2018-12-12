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Süper Lig'de Robben bombası!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.12.2018 10:06 | Son Güncelleme

Süper Lig'de sezonun ilk yarısının bitmesine kısa bir süre kala kulüplerin transfer çalışmaları devam ederken, Türk basınında transfere dair çıkan gelişmeleri bir araya getirdik.

İşte günün transfer gelişmeleri...

Türk basınında transfer haberleri (12 Aralık)

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo ayrıldıktan sonra hücum hattında görev yapmaya başlayan Vagner Love ve Cyle Larin’den memnun olmayan Teknik Direktör Şenol Güneş yeni bir golcü isterken, yönetim de arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminde şu an için üç isim bulunuyor: Sevilla forması giyen Luis Muriel, Trabzonspor’da kadro dışı kalan Burak Yılmaz ve Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi 19 Ocak’ta bitecek olan Alan... (MİLLİYET)

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo ayrıldıktan sonra hücum hattında görev yapmaya başlayan Vagner Love ve Cyle Larin’den memnun olmayan Teknik Direktör Şenol Güneş yeni bir golcü isterken, yönetim de arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminde şu an için üç isim bulunuyor: Sevilla forması giyen Luis Muriel, Trabzonspor’da kadro dışı kalan Burak Yılmaz ve Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi 19 Ocak’ta bitecek olan Alan... (MİLLİYET)

Gündemdeki forvet adaylarıyla temaslarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Yönetimi, kulübü Guangzhou ile sözleşmesi gelecek ay bitecek olan Alan’ın transferini tamamlamak üzere Çin’e çıkarma yapmaya hazırlanıyor. (FANATİK)

Gündemdeki forvet adaylarıyla temaslarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Yönetimi, kulübü Guangzhou ile sözleşmesi gelecek ay bitecek olan Alan’ın transferini tamamlamak üzere Çin’e çıkarma yapmaya hazırlanıyor. (FANATİK)

Çaykur Rizespor ve Sivasspor'un Beşiktaş'ın devre arasında göndermeyi planladığı Vagner Love için kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı. Transfere bütçe oluşturmak isteyen siyah-beyazlıların önceliği ise oyuncuyu kiralamak değil, satmak. (SABAH)

Çaykur Rizespor ve Sivasspor'un Beşiktaş'ın devre arasında göndermeyi planladığı Vagner Love için kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı. Transfere bütçe oluşturmak isteyen siyah-beyazlıların önceliği ise oyuncuyu kiralamak değil, satmak. (SABAH)

Geniş bir transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Sarı-Kırmızılılar Roma’nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti’nin peşinde. (FANATİK)

Geniş bir transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Sarı-Kırmızılılar Roma’nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti’nin peşinde. (FANATİK)

Beşiktaş'ta gözden iyice düşen Larin'e kulüp arandığı öğrenildi. Kendisine verilen şansı iyi kullanamadığı için yedek kulübesinin gediklisi haline gelen Kanadalı yıldızın bonservisiyle verilmesinin gündemde olduğu belirtildi (TAKVİM)

Beşiktaş'ta gözden iyice düşen Larin'e kulüp arandığı öğrenildi. Kendisine verilen şansı iyi kullanamadığı için yedek kulübesinin gediklisi haline gelen Kanadalı yıldızın bonservisiyle verilmesinin gündemde olduğu belirtildi (TAKVİM)

Galatasaray'ın 35 yaşındaki orta saha oyuncusu için Felipe Melo için nabız yoklaması yapacağı öğrenildi. Palmeiras ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve Brezilya’da yılın en iyi orta saha oyuncusu seçilen Melo’nun, kulübüyle 1 yıl daha mukavelesi var. (FANATİK)

Galatasaray'ın 35 yaşındaki orta saha oyuncusu için Felipe Melo için nabız yoklaması yapacağı öğrenildi. Palmeiras ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve Brezilya’da yılın en iyi orta saha oyuncusu seçilen Melo’nun, kulübüyle 1 yıl daha mukavelesi var. (FANATİK)

Uyluk yırtığı sebebiyle 14 Ocak’tan önce sahalara dönmesi beklenmeyen Sinan Gümüş’e bazı Alman takımlarının talip olduğu iddia edildi. (AKŞAM)

Uyluk yırtığı sebebiyle 14 Ocak’tan önce sahalara dönmesi beklenmeyen Sinan Gümüş’e bazı Alman takımlarının talip olduğu iddia edildi. (AKŞAM)

İyi başladığı sezonda 11. haftadaki Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve sonrasında gelen cezalar yüzünden sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray’da kadro sıkıntısını aşmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı- Kırmızılılar’da son olarak Bayern Münih’ten ayrılacağını açıklayan Arjen Robben isminin gündeme geldiği öğrenildi. Sezon sonunda Alman ekibinden ayrılacağını açıklayan 34 yaşındaki yıldızın transferi için şartların soruşturulduğu bildirildi. (FANATİK)

İyi başladığı sezonda 11. haftadaki Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve sonrasında gelen cezalar yüzünden sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray’da kadro sıkıntısını aşmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı- Kırmızılılar’da son olarak Bayern Münih’ten ayrılacağını açıklayan Arjen Robben isminin gündeme geldiği öğrenildi. Sezon sonunda Alman ekibinden ayrılacağını açıklayan 34 yaşındaki yıldızın transferi için şartların soruşturulduğu bildirildi. (FANATİK)
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Beşiktaş arjen robben

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