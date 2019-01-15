Türk basınındaki transfer gelişmeleri şu şekilde;

Türk basınında transfer haberleri (15 Ocak)

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Cumartesi günü Yeni Malatyaspor deplasmanında terleyecek Göztepe'ye talip olduğu genç orta saha oyuncusu Muhayer Oktay'ın transferinde rakip çıktı. Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında görev yapan Muhayer ile görüşmelerini sürdüren Göztepe, Beşiktaş'ın devreye girmesiyle sorun yaşadı. Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcuya daha yüksek bir bedel önerdiği, Muhayer'in de rotasını siyah-beyazlılara çevirdiği bildirildi. (DHA)

Brezilya'dan Globoesporte'nin haberine göre Brezilya Serie A ekiplerinden Santos, Beşiktaş'ın Brezilyalı sok beki Adriano'yu kadrosuna katmayı düşünüyor. Haberde; 34 yaşındaki ve 6 ay sonra sözleşmesi bitecek savunma oyuncusunu Santos'tan başka isteyen takımların da olduğu ve Brezilyalının ülkesine dönmek istediğine de yer verildi.

Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Younes Belhanda'nın geleceği belli oldu. Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımı, Belhanda'yı yıllık 5.5 milyon euro maaşa ikna etti ve Belhanda, Galatasaray'a ayrılık talebini iletti. (BiP Spor)

Galatasaray, Al İttihat’a gitmesi an meselesi olan Younes Belhanda’nın yerine alacağı ismi belirledi. Fransız basınına da yansıyan haberlere göre Galatasaray yönetimi Nimes’te forma giyen Teji Savanier’i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Cim-Bom’un 27 yaşındaki Fransız futbolcu için Nimesli yöneticilere 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği kaydedildi. Oyuncu ile yapılan ilk görüşmelerin de olumlu geçtiği ifade edildi. (STAR)

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları orta saha ve kanat oyuncusu üzerine yoğunlaşırken, Sarı-Lacivertliler’in gündemine Norveç Milli Takımı'nın kaptanı Stefan Johanssen geldi. Orta sahaya Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı düşünen Fenerbahçe'de Ersun Yanal ise Michal Travnik ismini yönetime iletmişti. Fenerbahçe'de iki isim için çalışmalar devam ederken, menajerler Fulhamlı Johanssen’i Sarı-Lacivertli ekibe önerdi. Ersun Yanal, transfere onay verirse Norveçli 6 aylığına kiralanacak. (GÜNEŞ)

Futbolcu menajerleri, Sarı- Lacivertliler’e her gün yeni oyuncular önermeye devam ediyor. Bu isimlerden sonuncusu Yohan Cabaye oldu. Fransız orta saha oyuncusu, sezon başında imza attığı Al-Nasr ile olan sözleşmesini fesh etti. “Bir an önce futbola dönmek istiyorum” diyen 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’ye önerildi. Cabaye’nin yaşı nedeniyle transfere çekimser yaklaşılsa da maliyetin uygun olması sebebiyle teklif hemen reddedilmedi. (FANATİK)

Fenerbahçe, bu sezon Genk’le yükselişe geçen Dieumerci Ndongala’yı kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın grubunda yer alan Genk’te gösterdiği performansla adından söz ettiren Ndongala, F.Bahçe’nin dikkatini çekti. Valbuena ve Ayew’in inişli çıkışlı grafiği bu arayışa yöneltti. Üstelik Andre Ayew’in bu sezon kiralık sözleşmesi sona eriyor, Valbuena’nın da biten sözleşmesi uzatılmayacak. Ndongala’nın Genk’le olan mukavelesi haziran 2021’de sonlanıyor. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun piyasa değeri ise 2.5 milyon euro. Belçika ekibinin bu civarda bir bonservis ücretine ikna olabileceği belirtiliyor. (AKŞAM)

Beşiktaş savunmanın sağına takviye için düşündüğü Bartosz Beresznyki için Sampdoria ile anlaşmaya varamayınca rotasını bir kez daha Sivasspor’un Brezilyalı oyuncusu Douglas’a çevirdi. Başkanı Fikret Orman’ın Fatih Aksoy’u 1.5 yıllığına kiraladıkları Yiğidolar’ın Başkanı Mecnun Otyakmaz’dan Douglas için kolaylık sağlamalarını istediği öğrenildi. (STAR)

Beşiktaş'ta durumu netleşmeyen oyuncular arasında yer alan Vida için Monaco bir kez daha Siyah-Beyazlı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fransız kulübünün Beşiktaş'a bu kez 10 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın verilecek paranın peşin olması durumunda Vida'yı satmaya sıcak baktığı öne sürüldü. (TAKVİM)

Beşiktaş sağ bek transferini bitiriyor. Forvete Burak Yılmaz ve stopere Isimat-Mirin takviyesini yapan Siyah-Beyazlılar, Atalanta’nın Arnavut beki Djimsiti’yi de renklerine katıyor. Berat Djimsiti, Atalanta ile bu sezon bitecek mukavelesini uzatmaya yanaşmadı. İtalyan ekibi de oyuncusunu sezon sonu bedelsiz kaybetmek yerine Siyah-Beyazlı takımla masaya oturmayı tercih etti. Oyuncusu için 1 milyon euro isteyen Atalanta, 500 bin euroya ikna oldu. (AKŞAM)

Devre arası transfer döneminde kadrosuna sadece Sadık Çiftpınar takviyesi yapan ve bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Belçikalı Marouane Fellaini geldi. Ada basınında çıkan habere göre Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından gözden çıkarılan Belçikalı yıldızın Fenerbahçe'ye kiralanabileceği öne sürüldü. (MİLLİYET)

Devre arası transfer döneminin hareketli takımı Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Savunmaya Nicolas Isimat-Mirin, santrfora Burak Yılmaz'ı transfer eden Beşiktaş kadrosundaki yaşlı isimlerle yollarını ayırırken bir yandan da takımı gençleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bu kapsamda Schalke 04'ün 18 yaşındaki gurbetçi oyuncusu Görkem Can'ı istediği öne sürüldü. Beşiktaş'ın kariyerine Bochum altyapısında başlayan, 2017 yazında ise Schalke 04 altyapısına geçen Görkem Can'ı kadrosuna katarak önemli bir yatırım yapmak istediği iddia edildi. (HABERTÜRK)

Fransız devi PSG’nin altayapısındaki U19 Milli oyuncumuz Metehan Güçlü kısa sürede adından fazlasıyla söz ettireceğe benziyor. PSG’nin B Takımı’nda forma giyen ve rezerv ligde gol kralı olan 1.82 boyundaki forveti, Thomas Tuchel Katar kampına götürdü. Fransız deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 19 yaşındaki Metehan’la Süper Lig kulüpleri de çok yakından ilgileniyor. Özellikle lider Başakşehir’in genç golcüyü takımına kazandırabilmek adına çalışmalara başladığı ifade edildi. (FANATİK)

Galatasaray ligin ikinci devresinde hücumda sıkıntı yaşamamak için önemli bir adım attı. Galatasaray’ın hem santrfor olarak görev yapabilen, hem de kanatta oynayabilen Marsilyalı Clinton N’Jie transferinde mutlu sona ulaşıldığı bildirildi. Oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar şimdi Marsilya yönetimiyle son pürüzleri konuşuyor. Galatasaray’ın 25 yaşındaki futbolcunun bonservisi için en son 4 milyon euro teklif ettiği, Marsilyalı yöneticilerin ise 5 milyon euroya kadar düştüğü ifade edildi. Aslan, Kamerunlu oyuncuya da yıllık 2 miyon eruo ödeyecek. (STAR)

Fenerbahçe, Çin Ligi ekibi Shenhua'da forma giyen ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan tecrübeli golcü Demba Ba'yı kiralamak için ilk teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Ersun Yanal'ın takımda görmeyi istediği Demba Ba, Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak bakıyor. Yönetim, bu transferde ısrarcı. (TAKVİM)

Sezon başından beri takım için birçok sorun çıkaran Ryan Babel’i Fulham’a 2 milyon euro karşılığında kiralayan Beşiktaş, skor üreten bir kanat oyuncusu için düğmeye bastı. Almanya’dan Schalkce 04’te disiplinsiz tavırları nedeniyle gözden çıkarılan 29 yaşındaki Yevhen Konoplyanka’yı listesine alan ve hemen bir görüşme yapan Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sol kanada takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetim de Almanlar ile pazarlık aşamasındaydı. Schalke 04, Ukraynalı yıldızı bonservisiyle satarak zarar etmek istemese de Konoplyanka’nın maaşından kurtulmanın planlarını yapıyor. Birçok kez transferde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Beşiktaş yönetiminin Alman ekibe kiralama teklifinde bulunduğu öğrenilirken, Konoplyanka’nın Türkiye’ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi. (GÜNEŞ)

Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in kadro planlamalarında yer almadığını belirttiği Serdar Aziz, transferiyle ilgili son kararını verdi. Beşiktaş ve yurt dışından çeşitli teklifler alan Serdar Aziz kariyerine Fenerbahçe'de devam etme kararı aldı. Serdar, bonservis sorununun çözülmesinin ardından sarı lacivertli kulüp ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak ve Galatasaray'da kazandığı ücretin aynısını kazancak. Tecrübeli oyuncu sarı kırmızılılardan yıllık 2 milyon Euro alıyordu. (MİLLİYET)