1. Lig'de Sneijder bombası!

Türk basınındaki transfer gelişmelerinin bazıları şöyle;

Türk basınında transfer haberleri (8 Ocak)

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Almanya 2. Lig takımlarından Holstein Kiel takımında forma giyen 22 yaşındaki Atakan Karazor'u takip ediyor. Alman basınında çıkan habere göre, Fenerbahçe kulübünün Atakan Karazor gibi yurt dışında parlayan genç futbolcuları izlediği ve bunların başında da Atakan'ın olduğu öne sürüldü. Ancak Atakan Karazor'un şu anda Almanya'dan ayrılma ihtimalinin düşük görülmesinden dolayı Fenerbahçe'nin bu transferde işinin zor olduğu kaydedildi. (FUTBOL ARENA)

35 yaşındaki Portekizli stoper Pepe, bu sezon Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Beşiktaş'la ayrıldıktan sonra ismi birçok takımla anılan Pepe'nin son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'yla el sıkıştığı belirtilmişti. L’Equipe'in haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden özellikle de savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan Arsenal'in Pepe'ye teklif götürdüğü, ancak Portekizli futbolcunun bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Antalya kampında konuştu. Teknik Direktör Erol Bulut’un istemesi halinde Beşiktaş’ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin’le ilgili girişimde bulunabileceklerini söyleyen Gevrek, "Larin konusunda hocamız eğer isterse girişimler olabilir. Transfer komitesiyle bunu görüşüp değerlendiririz” dedi.

Orta sahadaki solak ve yaratıcı oyuncu eksikliğine ilaç İsviçre’den geliyor. Daha önce İsviçre ekibi Zurich’ten Frey’i kadrosuna katan F.Bahçe, yine aynı ülkeye yöneldi. Bu sezon Sion’da çıktığı 20 maçta 8 gol, 3 asistle oynayan Pajtim Kasami, Sarı-Lacivertli kulübün ilgisini çekti. Bazı Avrupa takımlarının da ilgilendiği Kasami için Sion’un belirlediği bonservis 4 milyon euro. F.Bahçe, bunun 2 milyon euroya çekmek istiyor. (AKŞAM)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Medel'i transfer etmek için teklifte bulunacağı iddia edildi. Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmelerden haberdar olduğu ancak Medel için 8 milyon Euro'dan aşağı bir rakamın kabul edilmeyeceği gelen bilgiler arasında. (TAKVİM)

Fenerbahçe'yi, Alberth Elis itiraf etti. MLS ekiplerinden Houston Dynamo’da son sezonda 30 lig maçında 11 gol 9 asist yapan 22 yaşındaki Honduraslı kanat oyuncusu, F.Bahçe’ye gelmek istiyor. Sarı-Lacivertli takımla anılmasıyla ilgili bir TV programına açıklamalarda bulunan Elis, kulüp ismi vermeden, “Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynamayan ancak normalde Şampiyonlar Ligi seviyesinde olan bir ekip. Kulübümle 2 yıllık sözleşmem bulunuyor. Teklif masanın üstünde. Takımım da zaten rüyamın Avrupa olduğunu biliyor” diye konuştu. (AKŞAM)

Beşiktaş, Krasnador forması giyen Burkina Faso’lu oyuncu Charles Kabore için teklif yaptı. Kabore’nin ülkesinin basınında yer alan haberde; Siyah-Beyazlılar’ın 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek istediği ancak Krasnador’un bu teklifi reddettiği yazıldı. Rus ekibi devre arası için olumsuz yanıt verirken, “Sezon sonunda gelirseniz olabilir” cevabı verdi. (STAR)

İstanbul ekibi zirve yarışında yer almak ve Avrupa kupalarına katılmak için tansfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray’dan Sinan Gümüş’ü listesinde bulunduran lacivert-beyazlılar, Beşiktaşlı Gökhan Töre’nin de peşinde. Teknik direktör Mustafa Denizli, Töre’yi alıp yeniden vitrine çıkartmak amacında. (FANATİK)

Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Fred Rutten'in getirildiği Anderlecht, rotasını Fenerbahçe'nin eski oyuncusuna çevirdi. Anderlecht, devre arasında Tottenham'dan ayrılması beklenen Vincent Janssen'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz temsilcisiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Janssen için Anderlecht'in kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi. (SPORX)

Golcü transferi için düğmeye basan Galatasaray hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi. Galatasaray, Monaco'nun Karadağlı forveti Stevan Jovetic'e kiralama teklifi yaptı. (A SPOR)

Galatasaray, Akhisarspor'dan Fatih Öztürk'e talip oldu. 32 yaşındaki kalecinin de gelmek istediği öğrenildi. 5 aylık sözleşmesi kalan Fatih, eğer kulübüyle yollarını ayırırsa kadroya dahil edilecek. (HÜRRİYET)

Garry Rodrigues'i Al Ittihad'a takımına gönderen Galatasaray'da, eksik olan forvet pozisyonu için transfer çalışmaları sürüyor. Birçok isimle bağlantıya geçen Galatasaray için ismi son geçen futbolcu İspanya'dan geldi. Bleacher Report yazarlarından Dean Jones'un belirttiğine göre Valencia'da kiralık olarak forma giyen Kongo asıllı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin bu Ocak ayı transfer döneminde Chelsea'ye geri dönme ihtimali var. Valencia'nın kiralık sözleşmesini iptal edip, 25 yaşındaki futbolcunun Chelsea'ye geri dönmesi hâlinde Galatasaray'ın Batshuayi'yi almak için bağlantılar kurmaya başladığı ifade edildi. (AJANSSPOR)

Beşiktaş forvet ve stoper transferlerinin ardından sağ bek arayışına hız verdi. Roma’da oynayan Karsdorp ve Sampdoria’dan Bereszynski için pazarlıklara hız verilecek. Başkan Orman’ın İtalya’da görüşmelere bizzat katılacağı öğrenildi. 2 yıldızdan biri uygun şartlar oluşursa bonservisiyle alınacak. Kiralık formülü de seçenekler arasında. (TAKVİM)

Bayern Münih'ten ayrılma kararı aldığını açıklayan Arjen Robben, teklifler aldığını ve kısa süre içinde kararını vereceğini açıkladı. Kendisine teklifler olduğunu belirten Hollandalı yıldız, "Teklifler aldım ve gururluyum, mutluyum. Geçen birkaç hafta menajer olarak da çalışan babam için yoğun geçti ancak kulüplerin benimle ilgilendiğini duymak güzel" ifadelerini kullandı. (SPORX)

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Juan Jesus için yeni bir hamle yaptı. Alınan bilgilere göre yönetim, Roma'ya 1.5 yıllık kiralama için 3 milyon Euro önerdi. Ancak İtalyan kulübü, Jesus'un sözleşmesinin 2020'de biteceğini, teklifi kabul etmeleri için sözleşme uzatmaları gerektiğini iletti. (TAKVİM)

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde iddialar olan Henry Onyekuru, kesinlikle böyle bir düşüncesinin olmadığını ve sarı-kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu söyledi. Devre arasında ayrılmayı düşünmediğini kaydeden Onyekuru, "Galatasaray'dan ayrılacağım iddiaları nereden çıktı, bilemiyorum. Bunlar sadece spekülasyon, herhalde dikkatimi çekmek istiyorlar. Galatasaray ile sözleşmem var ve mutluyum" dedi. Teklifler olduğundan haberdar olduğunu belirten Nijeryalı oyuncu, "Tabii ki başka kulüplerden teklifler aldım ancak başka bir takıma gitmeden önce iyice düşüneceğim ve sonra karar vereceğim. Bunu yaz aylarında yapacağım" ifadelerini kullandı. (SPORX)

Galatasaray'da bir döneme damga vuran yıldız ismin geri dönüşü için düğmeye basıldı. Ara transferde adeta fırtına öncesi sessizliğin yaşandığı Galatasaray ile ilgili müthiş bir transfer iddiası gündeme geldi. Bayern Münih'in Fransız yıldızı Frank Ribery'nin Galatasaray'a dönebileceği ifade edildi. (FOTOMAÇ)