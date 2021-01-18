YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Türk battaniyesine Avrupa ilgisi salgında arttı

Türk battaniyesine Avrupa ilgisi salgında arttı

18.01.2021 11:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl 13 Avrupa ülkesine battaniye ihracatında artış yakalandı - Saçlı Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saçlı: - "Sonuçta Avrupa'da Çin'in de hakim olduğu yerler vardı. Özellikle tekstil sektöründe Çin'den Türkiye'ye bir pazar kayması olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde ihracat kısmı biraz daha yukarı çıktı"

MEHMET ÇALIK - Uşak'ın en önemli endüstri ürünü battaniyeye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Avrupa ülkelerinin ilgisi arttı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) derlenen verilere göre, 2020 yılında battaniye ihracatı, 2019'a göre yüzde 13 düşüşle 55 milyon 603 bin 755 dolardan 48 milyon 226 bin 851 dolara geriledi.

Buna karşılık 13 Avrupa ülkesine battaniye ihracatında artış oldu.

Türkiye, 2020 yılında en fazla battaniye ihracatını 5 milyon 325 bin 425 dolarla Almanya'ya yaparken, bu ülkeyi 3 milyon 761 bin 677 dolarla Irak, 3 milyon 382 bin 166 dolarla Mısır izledi.

Avrupa ülkeleri arasında Almanya'dan sonra en fazla battaniye satışı 1 milyon 977 bin 678 dolarla Hollanda'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyon 774 bin 942 dolarla İspanya, 1 milyon 94 bin 752 dolarla da Macaristan takip etti.

Battaniye ihracatında 2020 yılında İspanya'ya yüzde 81, Hollanda'ya yüzde 21, Macaristan'a yüzde 19 ve Almanya'ya yüzde 3 artış sağlandı. İsveç, Sırbistan, Polonya, Avusturya, Belçika, Danimarka, İsviçre, Finlandiya ve Malta battaniye ihracatında artış kaydedilen diğer Avrupa ülkeleri oldu.

- "Salgın süreci olumlu etkiledi"

Saçlı Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saçlı, AA muhabirine, fabrikalarının eylülden bu yana tam kapasiteyle çalıştığını kaydetti.

Saçlı Tekstil olarak birçok ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Saçlı, "Yaklaşık 20 ülkeye ihracatımız var. Yüzde 35 ihracat, yüzde 65 yurt içi olarak çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak Balkanlar, Rusya, Orta Doğu ve Orta Afrika ülkelerine ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

Battaniye satışlarının geçen yıla oranla yüzde 20 arttığını aktaran Saçlı, şöyle konuştu:

"Bunda salgın sürecinin de etkisini söyleyebiliriz. Sonuçta Avrupa'da Çin'in de hakim olduğu yerler vardı. Özellikle tekstil sektöründe Çin'den Türkiye'ye bir pazar kayması olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde ihracat kısmı biraz daha yukarı çıktı. Bu yüzden tekstil sektörü salgın döneminde iyi bir ivme kazandı. Satış anlamında salgın süreci bizi olumlu etkiledi."

Karantina süreçlerinden dolayı personel sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Saçlı, çalışan sayısını yüzde 10 oranında artırdıklarını ve dönüşümlü çalışmayla sorunu çözdüklerini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişmeOkuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Uşak Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:11
Öğle
13:18
İkindi
15:52
Akşam
18:15
Yatsı
19:36

Uşak Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Altınpınar Eczanesi
Merkez
Aşiyan Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Uşak’ta bebek emzirme kabinleri açıldı

Uşak’ta bebek emzirme kabinleri açıldı

Uşak’ta kumar operasyonu

Uşak’ta kumar operasyonu

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Uşak güne karla başladı

Uşak güne karla başladı

Başkan Çakın, beyaz bastonla farkındalık oluşturdu

Başkan Çakın, beyaz bastonla farkındalık oluşturdu

Uşak’ta ilk Covid-19 aşıları uygulandı

Uşak’ta ilk Covid-19 aşıları uygulandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.