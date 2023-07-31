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Türk bayrağını çöpten alan polis memuru ödüllendirildi

31.07.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, çöpe atılan Türk bayrağını alan trafik polisini "başarı belgesi" ile ödüllendirdi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli Polis Özcan Altun, Zafer Caddesi’ndeki kaldırım üzerinde bulunan çöp poşetinin içinde Türk bayrağının olduğunu fark etti. Polis memuru Altun, çöp poşetinden Türk bayrağını alıp, beden dili ile "atılır mı" diyerek tepki gösterdi ve bayrağı temizledikten sonra ekip ekip aracına bıraktı. Bir vatandaş ise polisin duyarlı davranışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede bir çok kişinin beğenisini topladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, makamına davet ettiği polis memuru Özcan Altun’u "başarı belgesi" ile ödüllendirdi. Tekbıyıkoğlu, polis memuru Altun’u tebrik etti.

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