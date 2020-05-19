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Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri araçlarıyla bayram turu attılar

KARABÜK HABERLERİ  | 19.05.2020 18:01 | Son Güncelleme

Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri araçlarıyla bayram turu attılar

Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konvoy düzenlendi.

Belediye Başkanı Elif Köse öncülüğünde Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatadaşlar, araçlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsledi.

Kent sokaklarında tur atan konvoyun başındaki kamyonetin kasasına çıkarak vatandaşları selamlayan Köse, herkesin bayramını kutladı.

Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene milli bayramlarımızı evlerimizde yaşıyoruz. Koronavirüs bizleri kısa süreliğine ayırsa da sizlerle balkonlarda, camlarda buluşmaya, coşkumuzu yaşamaya engel olamaz." dedi.

Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'e ve onun değerlerine sahip çıkmanın her Türk gencinin görevi olduğunu vurgulayan Köse, bu bilinçle başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere ise şükranlarını sunduklarını kaydetti.

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