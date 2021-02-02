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Türk Belgesel Sinemacılığının Usta Yönetmeni Suha Arın ölüm yıldönümünde anıldı

02.02.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Türk Belgesel Sinemacılığının Usta Yönetmeni Suha Arın ölüm yıldönümünde anıldı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Türk Belgesel Sinemacılığının Ustası olarak gösterilen Suha Arın’ının vefatının 17.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Türk Belgesel Sinemacılığının Ustası olarak gösterilen Suha Arın’ının vefatının 17. yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Başkan Köse, Safranbolu’nun değerli isimlerinden Süha Arın’ı ölüm yıldönümünde rahmet ve minnetle andığı mesajında, ‘’Bilim ve sanatın kesiştiği noktada belgesel ortaya çıkar diyen ve ‘Safranbolu’da Zaman’ adlı belgesel filmi şehrimize armağan eden, birçok önemli belgeselin altında da imzası olan, Suha Arın’ı, Safranbolu unutmayacak ve biz kendisini Safranbolu Belediyesi olarak unutturmayacağız. Kendisini ölümünün 17. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 1976 yılında Altın Portakal ödüllü "Safranbolu’da Zaman" belgeselini çeken Arın, tarihi ilçenin koruma altına alınmasına büyük katkı sağladı.
“Urartu’nun İki Mevsimi”, “Dünya Durdukça-Mimar Sinan”, “Tahtacı Fatma”, “Kapalıçarşı’da Kırk Bin Adım”, “Dolmabahçe ve Atatürk”, “Kula’da Üç Gün”, “Camın Teri”, “Fırat Göl Olurken”, “Eski Evler Eski Ustalar’’ve tarihi Safranbolu için kalıcı bir eser olan ‘’Safranbolu’da Zaman” adlı eserleriyle Türkiye’nin yurtdışında tanıtımına önemli katkıları bulunan Safranbolu’nun değerli bir sanatçı olan Suha Arın 1 Şubat 2004 tarihinde hayatını kaybetmişti.

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