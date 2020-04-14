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Türk bilim insanları Kovid-19'un beyin sağlığı üzerindeki etkilerine yoğunlaştı

KONYA HABERLERİ  | 14.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk: - "Dünyada yapılan çalışmalarda Kovid-19 hastalarının neredeyse üçte birinde nörolojik bulgular tespit ediliyor. Bu bulgular da daha çok baş ağrısı ve dönmesi, kas ağrıları, bilinç bulanıklığı, tat ve koku bozuklukları şeklinde ortaya çıkıyor" - "Bu yüzden hekimlerimizce Kovid-19 enfeksiyonu şüphesiyle takip edilen hastaların, nörolojik yönden de değerlendirilmesi sağlanmalıdır" - "Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve diğer nöroloji dernekleriyle Kovid-19 hastalarında mevcut nörolojik bulgular nedir, gelecekte nasıl seyreder, kısa ve uzun vadede etkileri nelerdir, tüm bunları bilim insanları olarak takip etmekteyiz. Bu konuda yoğunlaşmış durumdayız"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, dünyada yapılan bilimsel araştırmalarda, birçok ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilediğinin tespit edildiğini belirterek, bu konudaki çalışmalara yoğunlaştıklarını ifade etti.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Nöroloji Federasyonu ile dünyadaki birçok akademinin, Kovid-19'un beyin sağlığına etkileri üzerinde yoğunlaştığına dikkati çekti.

Türk Nöroloji Derneği olarak bu konuda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Öztürk, "Maalesef dünya büyük bir salgının etkisi altında. Hasta sayısı da 1 milyonu aştı. Dünya Nöroloji Federasyonu, Amerikan Akademi ve Avrupa Nöroloji Akademisi yeni bir olguya daha dikkati çekmeye başladı. Kovid-19 hastalarında nörolojik bulguların varlığını tespit etti." dedi.

Bu bulguların, hastanın sağ kalma şansını ve hastalık sürecini etkileyebildiğini vurgulayan Öztürk, "Hastalar koku ve tat bozukluğu olduğunu, baş ağrısı ve dönmesi ile bilinç bulanıklığı rahatsızlığının olduğunu ifade edebilir. Bu yüzden hekimlerimizce Kovid-19 enfeksiyonu şüphesiyle takip edilen hastaların, nörolojik yönden de değerlendirilmesi sağlanmalıdır." diye konuştu.

- "Dünyadaki hastalarının üçte birinde nörolojik bulgular tespit edildi"

Prof. Dr. Öztürk, bu tür durumlara karşı doktorların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Dünyada yapılan çalışmalarda, Kovid-19 hastalarının neredeyse üçte birinde nörolojik bulgular tespit edildi. Bu bulgular da daha çok baş ağrısı ve dönmesi, kas ağrıları, bilinç bulanıklığı, tat ve koku bozuklukları şeklinde ortaya çıkıyor. Ayrıca Kovid-19 daha ciddi seyrediyorsa nörolojik bulguların da daha ciddi bir şekilde ortaya çıkma ihtimali artıyor." ifadelerini kullandı.

- "Bu konuda yoğunlaşmış durumdayız"

Nörolojik bulguların, araştırıldığı takdirde tespit edilebileceğini dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Meslektaşlarımızı, hastaları tedavi noktasında uyarmamızın sebebi, 'bakarsanız ve araştırırsanız görebilirsiniz' demek içindir. Zira bu açıdan bakılmadığında nörolojik bulgulara rastlamak mümkün olmayabilir. Bu da ciddi sıkıntılara yol açabilir. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve diğer nöroloji dernekleriyle Kovid-19 hastalarında mevcut nörolojik bulgular nedir, gelecekte nasıl seyreder, kısa ve uzun vadede etkileri nelerdir, tüm bunları bilim insanları olarak takip etmekteyiz. Bu konuda yoğunlaşmış durumdayız. Çünkü hastalarımıza karşı sorumluluğumuz var. Onları en iyi şekide nasıl koruyup tedavi edeceğiz, bu hepimizin kaygısıdır. Umarım bu süreç en kısa sürede normale döner."

Öte yandan Öztürk, yapılan çalışmalarda virüsün beyindeki solunum merkezlerini etkilediğini ve hastaların nefes alıp vermesini zorlaştırdığını belirterek, Kovid-19 salgınına karşı risk faktörlerini önlemek gerektiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
beyin Konya koronavirüs Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

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